A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) március 1. és 8. között végzett kutatása szerint a válaszadók egy része nyitott lehet kompromisszumos békemegállapodásra, azonban a támogatottság mértéke erősen függ a kérdés kontextusától.

Hol van még a béke? Egy orosz rakétatámadást követően Zaporizzsjában, Délkelet-Ukrajnában

A felmérésben egy olyan kérdésváltozatot teszteltek, amely a békemegállapodás előnyeit hangsúlyozta, többek között Ukrajna 2027-es EU-tagságát, biztonsági garanciákat és gazdasági újjáépítési tervet is említve. Ebben az esetben a megkérdezettek 61 százaléka igennel válaszolt, míg 10 százalék elutasította a javaslatot.

Azok körében, akik biztosan részt vennének egy népszavazáson, a támogatottság 86 százalékra emelkedne, miközben az ellenzők aránya 14 százalék lenne. Összességében a válaszadók 64 százaléka jelezte, hogy részt venne egy ilyen szavazáson.

A kutatást végző szociológusok hangsúlyozták:

Lehetséges pozitív eredményt elérni egy megfelelően megfogalmazott kérdéssel,

ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a jelenlegi helyzetben fennáll a manipuláció kockázata.

A vizsgálat szerint még azok között is, akik elutasítják a területi engedményeket bizonyos feltételek mellett, 54 százalék igennel szavazna egy kedvező megfogalmazású kérdés esetén, míg 14 százalék nemet mondana.

Zelenszkij és az ukrán vezetés azonban hajthatatlan. Brüsszellel együtt a vérontás folytatásában érdekelt.

Magyar Péter 2024 óta, vagyis kijevi látogatása óta folytat egyeztetéseket ukrán szereplőkkel. Kérdés azonban, hogy pontosan miről tárgyalt partnereivel az ellenzéki politikus. Annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati kötődésű személlyel találkozott, ugyanakkor az továbbra sem világos, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még, erről nem közölt részleteket.

Bár igyekeztek elkerülni a találkozás látszatát a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, sem Volodimir Zelenszkij, sem Magyar Péter nem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. Magyar Péter eközben több bejegyzést is megosztott Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.