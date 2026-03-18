Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Kiderült, az ukránok mekkora része támogatná a területi kompromisszumokat

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az ukránok 61 százaléka támogatna egy olyan békemegállapodást, amely területi kompromisszumokat is tartalmaz – derül ki az Ukrainszka Pravda által ismertetett felmérésből. A kutatás ugyanakkor rámutat: az eredmények jelentősen függnek attól, hogyan fogalmazzák meg a népszavazási kérdést.
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) március 1. és 8. között végzett kutatása szerint a válaszadók egy része nyitott lehet kompromisszumos békemegállapodásra, azonban a támogatottság mértéke erősen függ a kérdés kontextusától.

Hol van még a béke? Egy orosz rakétatámadást követően Zaporizzsjában, Délkelet-Ukrajnában
Fotó: AFP

A felmérésben egy olyan kérdésváltozatot teszteltek, amely a békemegállapodás előnyeit hangsúlyozta, többek között Ukrajna 2027-es EU-tagságát, biztonsági garanciákat és gazdasági újjáépítési tervet is említve. Ebben az esetben a megkérdezettek 61 százaléka igennel válaszolt, míg 10 százalék elutasította a javaslatot.

Azok körében, akik biztosan részt vennének egy népszavazáson, a támogatottság 86 százalékra emelkedne, miközben az ellenzők aránya 14 százalék lenne. Összességében a válaszadók 64 százaléka jelezte, hogy részt venne egy ilyen szavazáson.

A kutatást végző szociológusok hangsúlyozták:

Lehetséges pozitív eredményt elérni egy megfelelően megfogalmazott kérdéssel,

 ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a jelenlegi helyzetben fennáll a manipuláció kockázata.

A vizsgálat szerint még azok között is, akik elutasítják a területi engedményeket bizonyos feltételek mellett, 54 százalék igennel szavazna egy kedvező megfogalmazású kérdés esetén, míg 14 százalék nemet mondana.

Zelenszkij és az ukrán vezetés azonban hajthatatlan. Brüsszellel együtt a vérontás folytatásában érdekelt.

Magyar Péter 2024 óta, vagyis kijevi látogatása óta folytat egyeztetéseket ukrán szereplőkkel. Kérdés azonban, hogy pontosan miről tárgyalt partnereivel az ellenzéki politikus. Annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati kötődésű személlyel találkozott, ugyanakkor az továbbra sem világos, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még, erről nem közölt részleteket.

Bár igyekeztek elkerülni a találkozás látszatát a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, sem Volodimir Zelenszkij, sem Magyar Péter nem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. Magyar Péter eközben több bejegyzést is megosztott Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.

Ukrán politikai aktivista: A magyarok fűtsenek lótrágyával és fával! – videó
Akcióban Kijev, Brüsszel és Berlin, Szijjártó Péter az Igazság órájában leplezi le a Magyarország elleni terveket
Az Európai Unió egy pénzfa, amit Zelenszkij rázogat

 

