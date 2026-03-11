Európa úszik a drogban, Belgium pedig lassan narkóállammá válik

Az elmúlt években drámai változások történtek, a kábítószer kereskedelem súlypontja pedig egyértelműen áthelyeződött Európába. Belgiumban a szakemberek szerint óriási katasztrófa közeleg, az ország pedig hamarosan narkóállammá válhat – írja a Brussel Signal.

Belgium óriási krízissel néz szembe a drogkartelek miatt

Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

Bart Willocx, az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság elnöke, és Guido Vermeiren, az antwerpeni és limburgi régiók főügyésze vészharangot kongattak a maffiaszerű szervezetek által alkalmazott korrupció, erőszak és megfélemlítő taktikák fokozódása miatt.

A pénz mennyisége – ami az emberek befolyásolására, megvesztegetésére irányul – olyan nagy, hogy valóban veszélyt jelent társadalmunk stabilitására

– jelentette ki Willocx.

Habár a bíró elismerte az erőfeszítéseket, amelyeket a belga hatóságok tesznek, véleménye szerint ez még közel sem elég hozzá, hogy elkerüljék a katasztrófát. „Valóban problémával állunk szemben, és több befektetést kellene eszközölnünk a személyzetbe és más erőforrásokba, hogy megbirkózzunk vele” – nyomatékosította.

Antwerpen kikötője, Európa elsődleges kokaincsempészeti kapuja, a probléma középpontjában áll.

Az Europol adatai szerint a kontinensre érkező kokain több mint 70 százaléka Antwerpenen és Rotterdamon keresztül halad át. A lefoglalások száma 2023-ban rekordot döntött, 121 tonnával, ami 2024-re 44 tonnára csökkent a kisebb kikötőkbe való áttérés és a rejtőzködési módszerek javulása miatt. A probléma súlyát pedig jól jelzi, hogy néhány évvel ezelőtt a statisztikák vezetése óta először, az Európa drog piac többet termelt mint az Észak-Amerikai.

Ebben a szakértők szerint részben az is szerepet játszik, hogy a kontinensen sokkal könnyebb kijátszani a szabályokat, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol már évtizedek óta küzdenek a drogkartellek ellen. Ráadásul Európában a hagyományos maffia leágazásai segítik ezeket a műveleteket.

Belgiumban pedig nem kellett sokat várni arra, hogy megérkezzen az erőszak is. Egy 2024-ben meghiúsult merénylet során fegyveres férfiak több mint 1500 tonna lefoglalt kokaint próbáltak ellopni egy vámraktárból. Több esetben rendőri és kórházi személyzetet vesztegettek vagy fenyegettek meg bizalmas adatok, például bírák címeinek a kiadása végett.

Az igazságszolgáltatási személyzet viseli azonban a legnagyobb terhet, miután a beszámolók szerint több bíró állandó védelem alatt áll.

Willocx így írta le a megpróbáltatásokat: „Egyik napról a másikra el kell hagynod a házadat, el kell hagynod a családodat, és valahol olyan helyen kell élned, ahol senki sem tudja, hol vagy.”