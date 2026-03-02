Hazudnak, mert magas benzinárakat akarnak! – videó

Hírlevél
A magyar kormány áttekintette Magyarország energiaellátásának helyzetét a jelenlegi nemzetközi feszültségek közepette – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külügyminiszter elmondta, hogy a Barátság kőolajvezeték működésének akadályozása mögött nincs műszaki indok, a tengeri szállítás bizonytalansága mellett a szárazföldi útvonal blokkolása pedig és a benzinárak elszabadulásával járhat Magyarországon.
Szijjártó PéterZelenszkijBarátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról számolt be, hogy nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdték a mai napot és áttekintették a Magyarország energiaellátásával és a benzinzárakkal kapcsolatos helyzetet a mostani válságos időszakban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be a benzinárakra leselkedő veszélyről
Fotó: MTI

A tanácsülésen megtekintettük azokat a műholdképeket, amelyek a barátság, kőolajvezeték, Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik

– hangsúlyozta a külügyminiszter, majd azzal folytatta, hogy a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen. Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, ebben a helyzetben egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása egy merénylet Magyarországgal szemben. 

Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy azok a megállapodások, amelyek elvezettek oda, hogy az ukránok blokkolják a Barátság vezeték működését, Münchenben köttettek meg

– fejtette ki Szijjártó, aki a videóhoz annyi írt:

Hazudnak, mert magas benzinárakat akarnak!

 

