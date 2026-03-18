Berlin: iszlamofóbia ellenes napot hirdettek

Berlin politikusai ismét új emléknapot rendeltek el polgáraik számára. Március 15-e hivatalosan is az „Iszlamofóbia Elleni Nap” a német fővárosban. Múlt vasárnap ünnepelték először. Az ötletet elsősorban a berlini SPD, különösen Cansel Kiziltepe, Berlin munkaügyi, szociális, egyenlőségi, integrációs, sokszínűségi és diszkriminációellenes szenátora erőltette. A CDU azonban szintén részt vett az ügyben: egy 2025 szeptemberi, ehhez kapcsolódó indítványt a főváros kereszténydemokratái is támogattak. A berlini szenátus a nappal „egyértelmű jelzést kíván küldeni az iszlámellenes rasszizmus ellen”.

A megemlékezés azonban kegyetlen viccnek hangzik, tekintve a Neuköllnben található állami ifjúsági központban történt közelmúltbeli incidenst – írja a Nius német hírportál. A múlt héten kiderült, hogy egy 16 éves török ​​kurd lányt állítólag hónapokon át szexuálisan bántalmazott egy arab származású fiatalokból álló csoport. Az ügy csak most került napvilágra, mert az ifjúsági központ személyzete megtagadta a bűncselekmények jelentését.

Az ok megdöbbentő: A Bild és a Tagesspiegel nyomozásai szerint a személyzet tagjai megvédték a muszlim gyanúsítottakat a potenciális „stigmatizációtól” és az olyan általánosításoktól, mint például a „tipikus muszlimok”.

Az egyetlen kérdés, amit a berlini SPD-nek és CDU-nak fel lehet tenni, az a következő: A feltételezett muszlim szexuális bűnelkövetők védelme hozzátartozik-e a „muszlimellenes rasszizmus” elleni küzdelemhez – teszi fel a kérdést a német lap, amely további példákat is felhoz.

Mint írják, a Bild beszámolója szerint a klevei Joseph Beuys Átfogó Iskolában a nem muszlim diákokat muszlim diákok zaklatták, mert nem böjtöltek a ramadán alatt. A böjtölő diákok még osztálytársaikat is arra kényszerítették, hogy dobják el a csomagolt ebédjüket, és ők is böjtöljenek. Egy lány ezután odament az iskola egyik tanárához, aki

a muszlim diákok megdorgálása és nagyobb toleranciára való felszólítás helyett azt tanácsolta a nem böjtölő gyerekeknek, hogy forduljanak el evés közben.

Két anya beszámolója szerint nem volt közös karácsonyi ünnepség sem az iskolában, de meghívást kaptak a böjt közös megtörésére.