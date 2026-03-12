Jelentősen nőtt a szexuális bűncselekmények száma Berlinben

A statisztika szerint 2025-ben 8652 szexuális bűncselekményt regisztráltak Berlinben, ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es 7475 esethez képest. A rendőrség 5958 ügyet felderített, ezekben a gyanúsítottak 36,9 százaléka volt külföldi. A német főváros teljes lakosságán belül a külföldiek aránya jelenleg 22,5 százalék, írja a Junge Freiheit.

Iris Spranger (SPD), berlini tartományi belügyminiszter és Barbara Słowik Meisel, berlini rendőrfőkapitány a rendőrségi bűnügyi statisztikák bemutatásán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Britta Pedersen)

Az erőszakos bűncselekmények száma is emelkedett

A gyilkosságok és emberölések száma is jelentősen emelkedett: 2024-ben 117 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg 2025-ben már 165-öt, ami 41 százalékos növekedést jelent. A hatóságok ugyanakkor megjegyzik, hogy ezek közül 79 eset egy feltételezett sorozatgyilkossághoz kapcsolódik, amelyben egy orvost gyanúsítanak azzal, hogy súlyosan beteg pácienseket ölt meg szolgálat közben.

A tavalyi évben összesen 89 gyanúsítottat azonosítottak gyilkosság vagy emberölés ügyében, közülük 54 nem német állampolgár volt, ami 60,7 százalékos arány.

Jelentősen nőtt a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma is. A riasztó-, gáz- és jelzőfegyvereket is magában foglaló kategóriában 2024-ben 666 esetet regisztráltak, 2025-ben azonban már 1119-et, ami 68 százalékos növekedést jelent. A hatóságok 553 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 39,6 százalék volt külföldi.

Berlinben több a késes támadások száma is

A késes támadások száma szintén emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. A rendőrség ide sorolja a kés használatával történő fenyegetéseket is. 2024-ben 3412 ilyen esetet jegyeztek fel, 2025-ben pedig 3599-et, ami 5,5 százalékos növekedés. Az 1906 gyanúsított közül 56,4 százalék nem rendelkezett német állampolgársággal.

Összességében a berlini bűncselekmények száma csökkent. 2025-ben összesen 502 743 bűncselekményt regisztráltak a fővárosban, míg egy évvel korábban 539 049-et, ami 6,7 százalékos mérséklődést jelent. A gyanúsítottak 43,3 százaléka nem német állampolgár volt.