Bevándorlók százai perlik a német kormányt, amiért hazaküldenék őket

Az elmúlt hónapokban több száz bevándorló érkezett repülővel Pakisztánból Németországba – kezdetben menetrend szerinti járatokkal, decembertől pedig a szövetségi kormány által biztosított repülőgéppel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az afgán migránsokat százasával repteti a német kormány. Most afgánok százai fordulnak bírósághoz, miután a befogadásukra tett ígéreteket sorra visszavonták. Jelenleg összesen 501 per van folyamatban a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) által visszavont engedélyek miatt. Számos érintett most a Kabul Luftbrücke nevű civil szervezet (NGO) támogatásával bírósági úton próbálja kikényszeríteni a befogadás ígéret betartását – írja az Exxpress.

A bevándorlók NGO-k támogatásával perlik a német kormányt

Fotó: AFP

Szeptember elején egy bíróság részben jóváhagyta a kormány gyakorlatát. Eszerint a kormány visszavonhatja azoknak az afgánoknak befogadásra tett ígéretet, akik az úgynevezett emberi jogi listán* szerepelnek, valamint azokét, akik az úgynevezett áthidaló programban érintettek.

*Az emberi jogi listára olyan afgánok kerültek fel, akik nem dolgoztak alkalmazottként Németországnak, de a korábbi kormány megítélése szerint például művészként, újságíróként vagy bíróként különösen veszélyeztetettnek minősülnek. Az áthidaló programot 2022-ben hozták létre e csoport számára.

A Baloldal teljes körű beutazást követel

Clara Bünger menekültügyi szóvivő gyalázatosnak nevezte, hogy az afgánoknak bíróságon kell a befogadásukra tett ígéretet kikényszeríteniük. Véleménye szerint minden ígéretet gyorsan végre kellene hajtani. Bünger kijelentette: