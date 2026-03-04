Bevándorlók százai perlik a német kormányt, amiért hazaküldenék őket

Hírlevél
Több száz afgán menedékkérő indított pert, miután a hatóságok sorra visszavonták a korábban kilátásba helyezett befogadási engedélyeket. Jelenleg több mint ötszáz ügy van folyamatban a menekültügyi hivatal döntései miatt, miközben a kormány nem tervezi a gyakorlat megváltoztatását. A német baloldal civil szervezetek támogatásával próbálja kikényszeríteni a korábban tett ígéretek betartását.
Az elmúlt hónapokban több száz bevándorló érkezett repülővel Pakisztánból Németországba – kezdetben menetrend szerinti járatokkal, decembertől pedig a szövetségi kormány által biztosított repülőgéppel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az afgán migránsokat százasával repteti a német kormány. Most afgánok százai fordulnak bírósághoz, miután a befogadásukra tett ígéreteket sorra visszavonták. Jelenleg összesen 501 per van folyamatban a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) által visszavont engedélyek miatt. Számos érintett most a Kabul Luftbrücke nevű civil szervezet (NGO) támogatásával bírósági úton próbálja kikényszeríteni a befogadás ígéret betartását – írja az Exxpress.

Syrian and Afgan refugees shout slogans during a protest rally to demand to travel to Germany on September 2, 2015 outside the Keleti (East) railway station in Budapest. Hungarian authorities face mounting anger from thousands of migrants who are unable to board trains to western European countries after the main Budapest station was closed. AFP PHOTO / FERENC ISZA (Photo by FERENC ISZA / AFP)
A bevándorlók NGO-k támogatásával perlik a német kormányt
Fotó: AFP

Szeptember elején egy bíróság részben jóváhagyta a kormány gyakorlatát. Eszerint a kormány visszavonhatja azoknak az afgánoknak befogadásra tett ígéretet, akik az úgynevezett emberi jogi listán* szerepelnek, valamint azokét, akik az úgynevezett áthidaló programban érintettek. 

*Az emberi jogi listára olyan afgánok kerültek fel, akik nem dolgoztak alkalmazottként Németországnak, de a korábbi kormány megítélése szerint például művészként, újságíróként vagy bíróként különösen veszélyeztetettnek minősülnek. Az áthidaló programot 2022-ben hozták létre e csoport számára.

A Baloldal teljes körű beutazást követel

Clara Bünger menekültügyi szóvivő gyalázatosnak nevezte, hogy az afgánoknak bíróságon kell a befogadásukra tett ígéretet kikényszeríteniük. Véleménye szerint minden ígéretet gyorsan végre kellene hajtani. Bünger kijelentette: 

Nem tudom elhinni, hogy a kormány ezeket az embereket, akiknek a befogadását határozottan megígérték, a tálibok prédájává akarja tenni.

 

