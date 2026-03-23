botrány

Botrány egy német gyerekdiszkóban

Idegenellenes rigmusok miatt nyomoz a rendőrség. „Külföldiek ki, Németország a németeké!” – hangzott el a szórakozóhelyen.
Botrány a diszkóban. A felvételek a Falkenbergben működő szórakozóhelyen készültek, ahol a beszámolók szerint már 11 éves gyerekek is azt kiabálták:

Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP/Valérie Dubois)

Külföldiek ki, Németország a németeké!

A videót egy baloldali aktivista csoport tette közzé a közösségi médiában, ami gyorsan széles körben elterjedt, írja a Junge Freiheit.

A rendőrség az eset után hivatalból indított eljárást, amelyet a későbbiekben az ügyészségnek adhatnak át. A hatóságok szerint a történtek kivizsgálása szükséges, annak ellenére, hogy a vonatkozó bírósági gyakorlat szerint az ilyen jellegű rigmusok bizonyos esetekben a véleménynyilvánítás szabadságának körébe eshetnek.

Az ügy komoly politikai visszhangot is kiváltott. Brandenburg tartomány miniszterelnöke, Dietmar Woidke felháborodásának adott hangot, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy fiatalok náci jelszavakat skandálnak beavatkozás nélkül. Hasonlóan élesen bírálta az esetet a helyi vezetés több szereplője is.

A diszkó üzemeltetője azzal védekezett, hogy váratlan helyzet alakult ki: az eredetileg meghívott dj nem jelent meg, ezért egy lejátszási lista szólt, amelyen a kérdéses szám is szerepelt. Állítása szerint amikor a helyzet elfajult, személyesen lépett közbe, és figyelmeztette a gyerekeket, hogy a rigmus nem tartozik a dalhoz.

A történtek nyomán politikai vita is kibontakozott. A Zöldek képviselői szerint az eset túlmutat egy egyszerű szervezési hibán, és határozottabb fellépést sürgettek az ilyen jelenségekkel szemben. Emellett bírálták a kormányt is, amiért csökkentené a demokratikus nevelést célzó programok támogatását.

Nem ez az első hasonló eset Németországban: az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy idegenellenes rigmusokat skandáltak. A hatóságok adatai szerint 2024 közepéig több mint 360 rendőrségi intézkedés történt az ilyen esetekkel összefüggésben.



 

 

