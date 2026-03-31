Brüsszel megoldása az energiaválságra: maradj otthon!

Brüsszel arra kéri a tagállamokat, hogy fontolják meg az olaj- és gázfelhasználás csökkentését, különösen a közlekedési szektorban, felkészülve az iráni háború miatt az energiaellátásban várható „elhúzódó zavarokra” – írja cikkében a Politico.

A kérést az EU energiaügyi biztosa, Dan Jorgensen fogalmazta meg, és az azt tükrözi, hogy attól tartanak: a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktus az árproblémából teljes körű energiaellátási válsággá válik, ami komoly következményekkel járhat a világgazdaságra nézve.

A nemzeti energiaügyi minisztereknek küldött levelében Jorgensen azt írta, hogy a nemzeti kormányoknak mérlegelniük kell „önkéntes keresletcsökkentő intézkedések bevezetését … különös tekintettel a közlekedési szektorra”.

Ez azt jelentheti, hogy a kormányok arra kérik az állampolgárokat, hogy kevesebbet vezessenek vagy repüljenek, hogy az üzemanyagot fontosabb célokra lehessen tartalékolni, ahogyan ez már néhány ázsiai országban is történik.

Az európai energiaügyi miniszterek kedden rendkívüli ülést tartanak, hogy megvitassák, miként lehet kezelni az energiaválságot. Levelében Jorgensen azt írta, hogy Európa közlekedési ágazata növekvő költségekkel és ellátási hiányokkal szembesül az iparág Perzsa-öböltől való erős függősége miatt, ahonnan az EU a repülőgép-üzemanyag és a dízelimport több mint 40 százalékát szerezte be.

Hozzátette, hogy a növekvő hiányt súlyosbítja az „alternatív beszállítók korlátozott elérhetősége, valamint az EU-n belüli egyes termékek finomításához szükséges kapacitások hiánya”.

A tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan intézkedések bevezetésétől, amelyek növelhetik az üzemanyag-fogyasztást, korlátozhatják a kőolajtermékek szabad áramlását, vagy visszafoghatják az uniós finomítók termelését

– mondta Jorgensen. Hozzátette, hogy az országoknak figyelembe kell venniük a nemzeti intézkedések határokon átnyúló hatásait az „EU-szintű összhang” megőrzése érdekében.

Egyelőre az európai országok még nem vezettek be keresletcsökkentő intézkedéseket, amelyek az 1970-es évek olajválságainak idején bevett gyakorlatnak számítottak, amikor a kormányok benzinadagolást és „autómentes” vasárnapokat vezettek be.

A Nemzetközi Energiaügynökség már most közzétett egy javaslatcsomagot a kereslet csökkentésére, amely többek között az otthoni munkavégzés ösztönzését és az autópályákon megengedett sebesség csökkentését is tartalmazza.

A levél annak közepette született, hogy csökken a bizalom abban, hogy az iráni háború gyorsan véget ér, ami valószínűbbé teszi a hosszabb távú hiány kialakulását. Az EU-országoknak „időben fel kell készülniük egy esetlegesen elhúzódó zavarokra” – írta Jorgensen.