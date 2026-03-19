Brüsszelben egyre határozottabban körvonalazódik az a politikai tömb, amely Orbán Viktorral szembeni fellépésre készül. Az Ukrajnával kapcsolatos döntésekben Brüsszel Kijev érdekeit a tagállamoké elé helyezik és a csúcstalálkozón már konkrét lépések is napirendre kerülhetnek a magyar miniszterelnökkel szemben. A Politico ugyanakkor megjegyzi, hogy az elmúlt tíz év jelentős részében a magyar kormányfő képes volt az EU döntéshozatalát, – a magyar érdekek mentén – jó irányba terelni. A kormányfő nem enged a kijevi–brüsszeli nyomásgyakorlásnak, és világossá tette Ukrajnának, ha nincs olaj, nincs pénz.

Háborúpárti front alakul Brüsszelben – célkeresztben Orbán Viktor

Bár eddig az EU kerülte a nyílt összetűzést Magyarországgal, – például nem vonta meg az ország szavazati jogát – ez a visszafogottság a jövőben változhat. A Politico szerint a keményebb fellépés a magyar választás kimenetelétől függetlenül várható, ugyanakkor Orbán Viktor győzelme esetén felgyorsulhat. Az unió vezetése és Kijev inkább Magyar Péter és a Tisza Párt választási sikerében bízik, mert ők kiszolgálnák a brüsszeli terveket.

Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter az Európai Tanács ülése előtt úgy fogalmazott, hogy Magyarország magatartása új mélypontot jelent. Arra a kérdésre, hogy szóba jöhet-e a 7. cikk alkalmazása, nem zárta ki ennek lehetőségét. Egy diplomata szerint Orbán Viktor újraválasztása után komoly egyeztetések indulhatnak arról, miként kezeljék a helyzetet, míg egy esetleges kormányváltás esetén inkább kivárásra játszanának az uniós vezetők. Továbbra sem egyértelmű, hogy az EU milyen konkrét lépéseket tehet. A 7. cikkely szerinti eljáráshoz szükséges támogatást eddig nem sikerült megszerezniük, viszont más eszközök – például az uniós források feltételeinek szigorítása vagy akár jogi eljárások – továbbra is napirenden lehetnek. Johann Wadephul német külügyminiszter egy zárt ülésen bírálta Magyarországot, egy magas rangú diplomata pedig azt mondta, hogy Orbán Viktor folyamatosan feszegeti a többi tagállam tűréshatárát, ami nem maradhat következmények nélkül. Egy másik forrás úgy fogalmazott:

a választások után mindenképpen történni fog valami, már csak az időzítés kérdéses.

A feszültséget tovább növelte, hogy Volodimir Zelenszkij nem engedélyezte az EU-s szakértőknek a Barátság kőolajvezeték ellenőrzését, majd jelezte, nem kívánja azt helyreállítani. A magyar miniszterelnök a fenyegetések ellenére kitart álláspontja mellett. Brüsszelbe indulva közölte, hogy elutasítja a Zelenszkij-féle nyomásgyakorlást, majd hozzátette, elfogadhatatlan, hogy Magyarországot rákényszerítsék az olcsó orosz energia feladására, és ezt Brüsszelben sem fogja engedni.