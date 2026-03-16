Brüsszeli háttéralku? Lelepleződött az Európai Néppárt

Az utóbbi napokban nyilvánosságra került, hogy együttműködés alakult ki a Európai Néppárt (EPP) és az Alternatíva Németországért (AfD) között a migrációs politika kérdésében. Az ügyre kiszivárgott üzenetváltások és egy informális brüsszeli találkozóról szóló jelentés révén derült fény, pedig a két politikai csoportosulás között hivatalosan nincs kapcsolat – írja a Brussels Signal.

A jelek szerint az EPP és az AfD képviselői Brüsszelben egyeztettek

Az EPP korábban azt állította, hogy szigorúan tartja a távolságot a jobboldali pártoktól, különösen az AfD-től. Eközben viszont, ahogy arról lapunk is beszámolt, az AfD népszerűsége fokozatosan nő Németországban. A most kiszivárgott információk szerint – amelyek privát WhatsApp-üzenetváltásokból és egy brüsszeli találkozóról szóló beszámolókból származnak – az EPP, az AfD és más jobboldali formációk képviselői közösen dolgoztak egy, a bevándorlási politika szigorítását célzó jogszabálytervezeten.

Lapinformációk szerint az együttműködés 2026 februárjának végétől március elejéig tartott, miután a törvényjavaslatról szóló hivatalos uniós tárgyalások megrekedtek. Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője azt mondta, hogy a belső folyamatokról nem kívánnak nyilatkozni.