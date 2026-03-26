Teljes fordulat a világpolitikában: Castel elmagyarázta, mi változott meg

Castel az Origo műsorában arról beszélt, hogy a jelenlegi globális helyzet sok tekintetben hasonlít a hidegháború korszakára, ugyanakkor egy kulcsfontosságú tényező gyökeresen megváltozott: az ideológia szerepe.

Mint kifejtette, a korábbi hidegháborút nemcsak a szuperhatalmak rivalizálása határozta meg, hanem két egymással szemben álló ideológiai rendszer is. A nyugati világ a zsidó–keresztény értékrendre, a nemzetállamokra és a kapitalizmusra épült, míg ezzel szemben a kommunizmus egy radikális alternatívát kínált, amely komoly szellemi kihívást jelentett, különösen a nyugati értelmiség körében.

Ezzel szemben a jelenlegi „második hidegháborúban” Castel szerint nincs valódi ideológiai szembenállás. Úgy látja, sem az orosz nacionalizmus, sem a kínai politikai rendszer nem jelent olyan ideológiai kihívást, mint korábban a kommunizmus. A konfliktusok inkább a nyugati világon belül jelentkeznek, ahol a globalista-progresszív irányzatok és a konzervatív politikai törekvések állnak egymással szemben.

A szakértő szerint ennek komoly gyakorlati következményei vannak. Míg a hidegháború idején a politikai lojalitás volt a legfontosabb szempont, addig ma a nagyhatalmak egészen más alapon tekintenek a szövetségeseikre.

Castel három kategóriát különböztet meg: hasznos szövetségesek, ügyfelek és olyan szereplők, amelyek nem tudnak érdemi értéket felmutatni.

Mint mondta, a „hasznos szövetséges” hajlandó erőforrásokat áldozni és akár konfliktusokban is részt venni, míg az „ügyfelek” inkább pénzügyi vagy politikai támogatást nyújtanak. Azok az államok viszont, amelyek egyik szerepnek sem felelnek meg, könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek.

Castel hangsúlyozta: a mai geopolitikai környezetben egyetlen ország sem maradhat tartósan kívül a nagyhatalmi játszmákon. Szerinte az a gondolat, hogy egy állam teljesen semleges maradhat, egyre kevésbé reális.

A szakértő úgy véli, a kisebb és közepes országok számára különösen fontos, hogy tudatosan határozzák meg saját szerepüket, mert ha ezt nem teszik meg, mások fogják eldönteni helyettük.