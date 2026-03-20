Robert C. Castel

Castel: Nem az olaj és nem is összeesküvés az ok – ezért tört ki az iráni háború

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő legújabb elemzésében arról beszélt, hogy a jelenlegi konfliktust sokan leegyszerűsítő magyarázatokkal értelmezik, miközben a háttérben jóval mélyebb geopolitikai folyamatok húzódnak meg.
Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője legfrissebb elemzésében az iráni konfliktus hátterét vizsgálta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a háborúval kapcsolatban több, leegyszerűsítő magyarázat is elterjedt a közbeszédben.

Robert C. Castel (Fotó: Hungarian Conservative)
Robert C. Castel (Fotó: Hungarian Conservative)

A szakértő szerint sokan összeesküvés-elméletek mentén értelmezik az eseményeket, mások kizárólag az olaj szerepét hangsúlyozzák, míg egy harmadik megközelítés a konfliktust az Egyesült Államok és Kína közötti globális versengés részeként írja le. Úgy látja, ezek a magyarázatok csak részben ragadják meg a lényeget.

Castel hangsúlyozta: 

a konfliktus mélyebb szinten nem kizárólag Iránról vagy Izraelről szól, hanem egy olyan térségről, amely kulcsszerepet játszik a világgazdaság működésében.

A Perzsa-öböl környéke szerinte a globális energiaellátás egyik központja, ahol a legfontosabb tengeri útvonalak és szorosok találhatók, így például a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül jelentős mennyiségű kőolaj halad át.

A szakértő történelmi példákon keresztül mutatta be, hogy 

az Egyesült Államok már évtizedek óta következetesen fellép minden olyan hatalommal szemben, amely domináns szerepre törekszik ebben a régióban.

 Mint mondta, ez korábban a Szovjetunióval, később Irakkal, majd Iránnal kapcsolatban is megfigyelhető volt. Értelmezése szerint az amerikai stratégia célja az, hogy megakadályozza: egyetlen ország ellenőrzést szerezzen a térség felett, mivel ez jelentős hatással lenne a globális erőviszonyokra. 

Kiemelte, hogy aki befolyást gyakorol az energiaforrásokra és a szállítási útvonalakra, az közvetve olyan nagyhatalmak működését is befolyásolhatja, mint Kína, India vagy Oroszország.

Castel kitért arra is, hogy a konfliktus időzítésének pontos okai nem ismertek. Szerinte valamilyen információk győzhették meg az amerikai vezetést arról, hogy ebben a pillanatban szükséges a fellépés, de ezek részletei egyelőre nem nyilvánosak.

A szakértő három kérdés mentén elemezte a helyzetet: miért tört ki a háború, miért Irán a célpont, és miért most zajlik mindez. Megközelítése szerint a válaszok elsősorban a térség stratégiai jelentőségében és a globális hatalmi egyensúly alakulásában keresendők.

 

