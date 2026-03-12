Veszélyhelyzet van a Közel-Keleten: jön a globális energiaapokalipszis?

A Közel-Keleten zajló konfliktusok hatása jóval túlmutat a térségen – hívta fel a figyelmet Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa legfrissebb videós elemzésében. Mint fogalmazott, a Hormuzi-szoros körüli fejlemények azért különösen fontosak, mert közvetlenül befolyásolhatják az energiaárakat, így végső soron azt is, mennyit fizetünk az üzemanyagért és az energiáért.

Az elemző szerint a legfrissebb hírek alapján Irán előkészületeket tehetett a Hormuzi-szoros aknásítására, miközben kereskedelmi hajókat is támadások értek a térségben. Bár a tengeri útvonal hivatalosan nincs lezárva, az ilyen akciók már önmagukban is jelentős bizonytalanságot okoznak a hajóforgalomban.

Castel felidézte: Irán már az 1980-as években, az iraki–iráni háború idején felismerte a tengeri aknahadviselés hatékonyságát. Akkor egy viszonylag olcsó akna súlyos károkat okozott egy amerikai hadihajónak, ami rámutatott arra, hogy egyszerű eszközökkel is komoly fenyegetést lehet jelenteni a tengeri közlekedésre.

Robert C. Castel (Fotó: Hungarian Conservative)

A szakértő szerint Irán azóta kiterjedt képességeket épített ki a szoros lezárására. A tengeri aknák mellett gyorsnaszádok, mini tengeralattjárók, part menti hajóelhárító rakéták és akár ballisztikus rakéták is szerepet kaphatnak egy ilyen műveletben. Ezek egy többrétegű védelmi rendszert alkotnak, amely megnehezítheti a hajóforgalom biztonságos fenntartását.

Castel ugyanakkor úgy véli, Irán legfeljebb ideiglenesen tudná lezárni a Hormuzi-szorost. Hosszabb távon a szövetséges erők – jelentős katonai erőfeszítések árán – képesek lehetnek újra megnyitni a tengeri útvonalat.

Az elemző arra is rámutatott, hogy a szoros teljes lezárása Irán számára is komoly kockázatot jelentene. Az ország olajexportjának és számos importtermékének jelentős része ugyanis ezen az útvonalon halad át. Emiatt szerinte Teherán inkább politikai nyomásgyakorlásra használhatja a lezárás lehetőségét, például az energiaárak felhajtásával, hogy ezzel befolyásolja a konfliktus alakulását.