Két, Cipruson állomásozó görög F-16-os vadászgép szerdán felszállt, miután reggel 9:30 körül egy drónt észleltek a libanoni légtér közelében, amelynek potenciális célpontja a brit bázis volt. Nem volt egyből világos, hogy a drónt elfogták vagy lelőtték – írja az ekathimerini.com görög lap.

Fotó: AFP

Elővigyázatosságból ideiglenesen lezárták a larnakai nemzetközi repülőtér feletti légteret, így az Aegean Airlines Larnakaba tartó járatának vissza kellett térnie Athénba. Egy pilóta nélküli, egyirányú támadó drón zuhant az RAF Akrotiri kifutópályájára hétfőn a kora reggeli órákban – teszi hozzá a portál.

Görögország összesen négy F-16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a védelmi műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól, és Athén szolidaritásának hangsúlyozása Nikóziával

– zárja.

Nemrég arról írtunk, hogy az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova élesen bírálta Litvánia vezetését, miután Vilnius jelezte: kész megvizsgálni katonák küldését egy esetleges, Irán elleni amerikai akció támogatására. Zaharova az orosz sajtónak azt mondta, hogy a balti állam „bármit megtenne az Egyesült Államok kérésére”, és Litvániát Ukrajnához hasonlítva úgy fogalmazott: csak szólni kell nekik, és máris készek mindent feláldozni.

A vita előzménye, hogy a litván elnök külpolitikai főtanácsadója, Asta Skaisgiryte korábban arról beszélt: Litvánia megfontolná katonák küldését Iránba, ha erre hivatalos amerikai felkérés érkezne és más szövetségesek is csatlakoznának. Moszkva szerint az ilyen nyugati katonai kezdeményezések tovább destabilizálhatják a Közel-Keletet.