Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

Ciprus

Dráma Cipruson: F-16-osok szálltak fel

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Görög F-16-os vadászgépek szálltak fel Ciprus védelmében, miután drónt észleltek a libanoni légtér közelében, amelynek feltételezett célpontja a brit bázis lehetett. A biztonsági intézkedések miatt ideiglenesen lezárták a lárnakai repülőtér légterét, miközben Athén négy vadászgéppel és két fregattal erősítette meg a sziget védelmét egy esetleges iráni támadástól tartva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CiprusIrándrónF-16

Két, Cipruson állomásozó görög F-16-os vadászgép szerdán felszállt, miután reggel 9:30 körül egy drónt észleltek a libanoni légtér közelében, amelynek potenciális célpontja a brit bázis volt. Nem volt egyből világos, hogy a drónt elfogták vagy lelőtték – írja az ekathimerini.com görög lap.

Görögország összesen négy F-16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól
Görögország összesen négy F-16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól
Fotó: AFP

Elővigyázatosságból ideiglenesen lezárták a larnakai nemzetközi repülőtér feletti légteret, így az Aegean Airlines Larnakaba tartó járatának vissza kellett térnie Athénba. Egy pilóta nélküli, egyirányú támadó drón zuhant az RAF Akrotiri kifutópályájára hétfőn a kora reggeli órákban – teszi hozzá a portál.

Görögország összesen négy F-16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a védelmi műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól, és Athén szolidaritásának hangsúlyozása Nikóziával

 – zárja.

Nemrég arról írtunk, hogy az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova élesen bírálta Litvánia vezetését, miután Vilnius jelezte: kész megvizsgálni katonák küldését egy esetleges, Irán elleni amerikai akció támogatására. Zaharova az orosz sajtónak azt mondta, hogy a balti állam „bármit megtenne az Egyesült Államok kérésére”, és Litvániát Ukrajnához hasonlítva úgy fogalmazott: csak szólni kell nekik, és máris készek mindent feláldozni.

A vita előzménye, hogy a litván elnök külpolitikai főtanácsadója, Asta Skaisgiryte korábban arról beszélt: Litvánia megfontolná katonák küldését Iránba, ha erre hivatalos amerikai felkérés érkezne és más szövetségesek is csatlakoznának. Moszkva szerint az ilyen nyugati katonai kezdeményezések tovább destabilizálhatják a Közel-Keletet.

Elindultak a brit hadihajók – kitör a világháború?
Szeretné-e Ön, hogy Iránnak legyen atombombája?
Zaharova odaszúrt: Litvánia Washington kegyeit keresi Irán árnyékában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!