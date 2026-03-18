CPAC 2026: a patrióták nem hátrálnak meg – mutatjuk a legutóbb bejelentett felszólalókat

Szánthó Miklós bejelentette, hogy Andrej Babis, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója március 21-én Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezendő CPAC Hungary rendezvényen. Babis nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. Szánthó Miklós kiemelte, hogy a globalista erők őt sem kímélték: kampánya során megtámadták, megpróbálták ellehetetleníteni és elhallgattatni, de nem hátrált meg – rettenthetetlenül ellenállt a globalista nyomásnak, és végül legyőzte ellenfeleit, ahogyan mi is le fogjuk győzni Brüsszel hazai ügynökeit.

Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz a CPAC Hungary idei rendezvényén Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte:

Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben.

A CPAC Hungary színpadán ismét egyértelmű üzenetet küld: Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek, hanem a nemzetek és a patrióták fogják alakítani!

Fel, győzelemre!

– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós.

Mateusz Morawiecki, is visszarér Budapestre, egyenesen a #CPACHungary színpadára! Fotó: Alapjogokért Központ

Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre

Szánthó Miklós egy másik nagy nevet is bejelentett: Mateusz Morawiecki is Budapestre érkezik. Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett, hogy Mateusz Morawiecki miniszterelnökként számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben.

Úgy fogalmazott:

Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte.

Hozzátette: a patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.