CPAC 2026: a patrióták nem hátrálnak meg – mutatjuk a legutóbb bejelentett felszólalókat

Szánthó Miklós bejelentette, hogy Andrej Babis, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója március 21-én Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezendő CPAC Hungary rendezvényen. Babis nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. Szánthó Miklós kiemelte, hogy a globalista erők őt sem kímélték: kampánya során megtámadták, megpróbálták ellehetetleníteni és elhallgattatni, de nem hátrált meg – rettenthetetlenül ellenállt a globalista nyomásnak, és végül legyőzte ellenfeleit, ahogyan mi is le fogjuk győzni Brüsszel hazai ügynökeit.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte:
Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben.
Szánthó Miklós emlékeztetett, hogy a globalista erők őt sem kímélték:
A CPAC Hungary színpadán ismét egyértelmű üzenetet küld: Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek, hanem a nemzetek és a patrióták fogják alakítani!
Fel, győzelemre!
– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós.
Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre
Szánthó Miklós egy másik nagy nevet is bejelentett: Mateusz Morawiecki is Budapestre érkezik. Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett, hogy Mateusz Morawiecki miniszterelnökként számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben.
Úgy fogalmazott:
Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte.
Hozzátette: a patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.
CPAC Hungary: a konzervatív seregszemle
A konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléje az Egyesült Államokból indult, és már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Az idei felszólalók közül Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, majd Dave Rubint, aki a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca.