CPAC 2026: James Orr, Martin Helme, Törcsi Péter beszélgetett Európa jövőjéről

A CPAC 2026 Hungary alkalmával beszélget James Orr, a brit Edmund Burke Foundation elnöke Martin Helme, az észt EKRE elnöke és Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója.

Törcsi Péter felvezetésében elmondta, hogy Európában az elmúlt 15-20 évben nem történt semmi jó. Az elmúlt 15-20 évben, még mindig nem kecmeregtünk ki a 2008-2009-es gazdasági válságból, mire a németek úgy döntöttek, hogy nemcsak, hogy nem oldják meg a válságot, hanem beszorítják az energetikai lehetőségeit is a kontinensnek, 2011-ben lemondtak a németek a nukleáris energiáról.

Majd erre a válságra az volt a németek által vezérelt európai válasz, hogy lehetőleg számolatlanul engedjünk be muszlim hátterű, illegális bevándorlókat Európába, akinek egyébként eszükbe se jutna egy pillanatig sem, hogy integrálódjanak a többségi társadalomba. De nem elég, hogy leálltunk a nukleáris energiáról, nem elég, hogy főleg Nyugat-Európában elárasztották a muszlim hátterű bevándorlók Európának egy jelentős részét, szintén német vezénylettel úgy döntöttek az Európai Bizottságnál és az Európai Parlamentnél, hogy egy olyan zöldítést engednek rá a kontinensre, ami jóformán teljesen ellehetetlenítette globálisan az Európai Uniónak a gazdasági versenyképességét

– hangsúlyozta a szakértő.

Törcsi Péter egyúttal kiemelte, hogy négy év alatt sem volt képes az európai és a brüsszeli döntéshozatal olyan eszközöket a kezébe venni, amivel elő tudta volna segíteni Ukrajna területén a békét. Helyette most próbálta meg elfogadni az Európai Tanács azt a 20. szankciós csomagot, aminek egy jelentős része a szankcióknak sokkal többet ártott nekünk európaiaknak, mint amennyivel hozzájárult volna a békéhez.

Törcsi Péter szerint azonban jó hír is van.

Ahogy látták itt most az elmúlt pár órában is, hogy látni fogják az elkövetkezendő néhány órában, nem igaz az a baloldali vád, hogy Magyarország és a magyar jobboldal elszigetelődött volna. Nem csak mi tudtuk, hogy mi a helyes választás, de sokan vannak még Európában, akik nem Brüsszelre, hanem a saját szívükre és a józan eszükre hallgatnak. És az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy Európa valóban bajban van, de Európát csak saját maga mentheti meg önmagából. Önmagától ez, azonban kevesebb ideológiára, több bátorságra, gazdasági növekedésre és békére van szükségünk. Ehhez itt Magyarországon egy jobboldali győzelem kell, Európában pedig egy patrióta összefogás

– fogalmazott.

Martin Helme üzenetében hangsúlyozta, hogy egy olyan országból érkezett, amely 50 éves szovjet megszállás alatt tömeges migrációval szembesült a Szovjetunió többi részéről. „Muszlim országokból vagy más kontinensről érkeztek, de megváltoztatták jelentősen a társadalmat. Rosszabbra fordították. Nekünk ez egyáltalán nem tetszett, ez volt az egyik oka annak, hogy nem tetszett nekünk a Szovjetunió, mert rengeteg külföldi idegen érkezett hozzánk” – fogalmazott.

Harminc évig tartott, hogy valamilyen módon normális, működőképes társadalmat alkossunk. Úgyhogy javaslatom mindenki számára Nyugat-Európában az lenne, hogy be se engedjék őket, ha már itt tartunk, de hát ez a hajó már elment, de ha már itt tartunk, akkor ne engedjük azt, hogy ott maradjanak, mert örökre megváltoztatja az országot, ha nem küldjük őket vissza

– emelte ki Helme.