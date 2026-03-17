A CPAC 2026 következő felszólalója, Dave Rubin olyan ember, aki nem fél kimondani az igazságot

Szánthó Miklós bejelentette, hogy Dave Rubin március 21-én Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen. Dave Rubin a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca, aki akkor épített ebből közönséget, amikor a politikai vita egyre inkább felszínessé vált.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint Dave Rubin olyan ember,

Aki nem fél kimondani az igazságot, még akkor sem, amikor mások hallgatnak!

Szánthó Miklós kiemelte, hogy Dave Rubin pontosan tudja, hogyan próbálja a mainstream média befolyásolni és megvezetni az embereket, és azt is, hogyan kell szembeszállni ezzel a globalista szemlélettel, amellyel mi is küzdünk itthon.

A CPACHungary színpadán is egyértelmű üzenetet hoz: a valódi párbeszédet és a szólásszabadságot nem lehet elhallgattatni, még akkor sem, ha Brüsszel és ügynökei minden erejükkel ezen vannak.

Fel, győzelemre!

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.

CPAC Hungary 2026: a legfontosabb konzervatív seregszemle

A CPAC-et, a konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléjét, amely az Egyesült Államokból indult, már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, aki március 21-én, Budapesten felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen.