CPAC 2026: Szijjártó Péter: az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené

Ennek az oka nagyon egyszerű mi egy Patrióta kormány vagyunk, és hogyha egy Patrióta kormány képviseli a saját nemzeti érdekeit, akkor azt mindig büntetik, hogyha egy liberális kormány lép fel a saját országa vagy politikai ideológiája érdekében, azt pedig kitüntetik. Ez azért van, mert ma Brüsszelt egy liberális mainstream uralja, egy szélsőségesen liberális véleménydiktatúra, amely nem tűr el semmifajta más politikai irányvonalat – fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátette:

A brüsszeli öndefiníció az, hogy csak a szélsőséges brüsszeli liberális mainstream lehet sikeres. És hogyha egy patrióta kormány, egy patrióta irányvonal sikeres, mert mondjuk megvédi a nemzeti érdeket, akkor az a brüsszeli öndefiníciót veszélyezteti. Ezért Brüsszelben úgy tekintenek a Patrióta kormányokra, mint a brüsszeli exkluzív sikerrel kapcsolatos cáfolat megnyilvánulására. Ezért minden egyes Patrióta kormány által végrehajtott nemzeti érdeket képviselő döntést megpróbálnak kinyírni és velük együtt a Patrióta kormányokat is. Tehát itt vagyunk, és itt is maradunk, nyerni fogunk, és világossá tesszük, hogy nem az számít, hogy Brüsszel mit akar, hanem hogy mit akarnak a magyar emberek.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy „a világ legerősebb hatalma jelenleg a béke oldalán áll, amióta az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció van hatalmon, ez meghatározó tényező”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:

Aki ezzel ma szemben áll, az Európa. Gyakorlatilag ki nem mondva, minimális mértékben retorikáján változtatva időnként már elhangzik a béke, amit korábban el sem lehet mondani, de lényegében arra biztatja Ukrajna jelenlegi vezetését, hogy amíg lehet, küzdjön, ne állapodjon meg, ne keresse a békét, amíg lehet tartson ki, kerül, amibe kerül, beleértve az emberéleteket is.

Hozzátete: ”Háború, orosz támadás, nemzetközi jogsértő, igen. De ettől még az oroszok hadserege nagyobb, mint az ukrán. Ezért van egy pillanat, amikor Ukrajnának be kell látnia azt, és ha a sorozások brutalitását megnézzük, akkor közeledünk ehhez, hogy a békével jobban jár Ukrajna. Szerintem Ukrajna polgárai ezt ma is nagyon nagy mértékben, valószínűleg többségében így gondolják, csak Zelenszkij elnöknek van lehetősége, hogy megkísérli azt, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Az ukrán választásokba nem lehet beleszólni, mert az elnök megbízatása már lejárt, de a háború miatt nem írnak ki újabb választásokat. Szerintem Ukrajnának is ez lenne az érdeke, azt természetesen Ukrajna választott vezetőinek kell meghatározni, még akkor is, ha most nem tartanak választásokat, de az biztos, hogy ha megnézzük, hogy kinek mekkora a hátországa, akkor Ukrajna ebből a szempontból le van maradva, ezért előbb-utóbb a béke neki is érdekévé válik. ”

Gulyás Gergely egy, az energiabiztonságot érintő kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a NATO alapszerződése, az Észak-atlanti Szerződés az államok területének védelmét rögzíti.

„Tehát ha a Török Áramlatot török területen éri találat, akkor természetesen az Törökországot ért támadásnak tekinthető, hogyha egy állam tulajdonjogát az állam területén kívül, akkor az nem tekinthető az állam megtámadásának. Ettől még miután az ukránok láttuk, hogy mit követtek el már eddig, gondoljunk a német vezetékre, az Északi Áramlatra, amit a németek szó nélkül hagytak, de az is egy terrorcselekmény volt, tehát illúziónk nem lehet azzal kapcsolatosan, hogy Ukrajna az európai energiaforrásokat és az európai energiabiztonságot is kész bármikor kockára tenni és veszélyeztetni, és ezt megteszi akár hadieszközökkel is, de a NATO szerződés szerinti védelmi kötelezettsége az államot ért támadás esetén áll fenn.”