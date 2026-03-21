CPAC 2026: Tom Van Grieken, Russ Fulcher és Stefano Forte is méltatta a miniszterelnököt

A CPAC Hungary 2026 rendezvényén felszólalt Tom Van Grieken, a flamand Vlaams Belang elnöke, Russ Fulcher amerikai kongresszusi képviselő és Stefano Forte, az amerikai New York Young Republican Club elnöke is. Mind a három előadó kiemelte mind hazánk, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnök szerepét a globalisták elleni küzdelemben.
Tom Van Grieken felszólalásában külön köszöntötte a szervezőket, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, Szánthó Miklóst és mindenkit aki a háttérben azért dolgozott, hogy ez a rendezvény létrejöhessen.
Amikor külföldön beszélek, akkor mindig szeretném megérteni az adott nemzet lelkét, próbálom tanulmányozni a történelmüket, beszélni az emberekkel, megkóstolni a konyhájukat, és még megpróbálok valamit elolvasni is a nyelvükön, egy híres könyvet vagy egy verset, de szeretnék őszinte lenni önökhöz, a magyar nyelv elképesztően szépen hangzik, ugyanakkor egy flamand embernek, mint én, lehetetlenség ezt elolvasni és megérteni
– fogalmazott.
Van Grieken emellett méltatta magyar emberek bátorságát, hiszen mint fogalmazott, hazánk igazi harcos spiritusszal rendelkezik. „Erőteljes birodalmak ellen keltek fel, és ez tiszteletet érdemel” – hangsúlyozta.
A béke az nem a konfliktus hiányát jelenti, hanem egy olyan állapotot, amiben senkinek nem kell félelemben élnie, vagy erőszak áldozatául esélye, vagy nyomás alatt lévője – hangsúlyozta. A flamand politikus szerint éppen ezért borzalmas az, hogy az Európai Unió folyamatosan háborúkra buzdít és konfliktusokra az európai határoknál, hiszen így a béke az első dolog, ami eltűnik.
A szabadság azonban, az a valódi béke eredménye. Közvetlen eredménye, hiszen amikor béke honol, akkor a szabadság garantált, az emberek kimondhatják az igazat félelem nélkül. Kimondhatják, hogy csak két nem van, ez pedig a nő és a férfi
– nyomatékosította.
Ma ismét a teljes világ Magyarországra figyel. Ugyanúgy, ahogy Magyarországra figyelt az 1956-os forradalom során. A vörös zászló azonban felváltotta a kék zászló sárga csillagokkal. A Szovjetunió kollaboránsai felváltotta az Európai Unió és azok a helyi ügynökei, mint Magyar Péter. Ez az Európai Bizottságnak hívja magát, a tankok pedig most a Globális Médiaügynökséget és a golyók, amiket kilőttek akkor, most azok a milliárdnyi eurók, amelyeket Soros György a kampányba tesz
– fogalmazott.
Van Grieken szerint nem lehet kérdés, hogy ma nagyon nagy a tét, nem csak Magyarország számára, hanem az egész európai közösség számára. „A nyomás óriási és nagyon sok forog kockán, és a fenyegetés pedig valós” – emelte ki. A flamand politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy ebben a harcban óriási szerepe van Orbán Viktor miniszterelnöknek.
Szerencsére van egy személy, aki a globalista fenyegetéssel szemben áll. Szerencsére van egy bátor magyar ember, aki azt mondja, hogy ide nem jöhettek. Az én embereimmel ezt nem tehetitek meg. Addig nem, ameddig én vagyok a vezető. Ez az ország tudja a nevét, Európa tudja a nevét, önök is tudják a nevét, és az ő neve Orbán Viktor
– hangsúlyozta a színpadon.
Van Grieken egyúttal elmondta, hogy az ellenzék azt állítja, hogy Orbánnak nincsenek barátai Európában. A nemzetközi média azt mondja, hogy Orbánnak nincsenek szövetségesei Brüsszelben. Ez egy hazugság. Egész egyszerűen hazugság. Orbán Viktornak vannak barátai, valódi barátai.
Azért is vagyok ma itt, mert Magyarország egy történelmi pillanat előtt áll. Azért, mert ez a választás egyetlen kérdésről szól, arról, hogy ki fogja eldönteni Magyarország jövőjét? A magyar emberek vagy a brüsszeli bürokraták
– hangsúlyozta.
Van Grieken szerint ahhoz, hogy jó vezetőkké váljunk, először is kiváló szolgának kell legyünk ahhoz, hogy jó vezetővé váljunk szolgálnunk kell. „És pontosan ez volt Orbán. A magyar emberek szolgálója szolgálta a magyar embereket, szolgálta a családokat, a dolgozókat, az időseket és a fiatalokat, azok mellett állt, akiknek védelemre volt szükségük, és mindenek felett az országát szolgálta, és ezáltal minden európait is szolgált” – emelte ki a flamand politikus.
Russ Fulcher: Trump és a konzervatív kongresszus alatt az USA visszatért
Az amerikai kongresszusi képviselő beszédében kiemelte, hogy Magyarországnak és a nemzeti kormánynak igenis vannak barátai az Egyesült Államokban. A képviselő egyúttal méltatta hazánk szerepét a globalista erők elleni harcban, ahogy Orbán Viktor szerepét is ebben a küzdelemben. Fulcher szerint a Biden-adminisztráció majdnem tönkretett az Egyesült Államokat, de ez már a múlté.
Az Egyesült Államok, ahogy mi ismertük, a szabadság és a prosperitás fáklyája majdnem meghalt, de Trump és a konzervatív kongresszus alatt az USA visszatért
– emelte ki.
A képviselő szerint ha erős a demokratikus köztársasági kormányzat az USA-ban és Magyarországon is, akkor a Trump elnökhöz és az Orbán Viktorhoz hasonló vezetőknek köszönhetően egyedi lehetőségünk van arra, hogy terjesszük a szabadságot és a jólétet a világ minden tájára.
Mire van ehhez szükség? Nos, Orbán Viktor alapelvei a biztonság, a béke, a szuverenitás óriási pillérek. Azok a nemzetek, akik ezeket a pilléreket magukévá tették, a szabályokat követik, és számunkra ez az Egyesült Államok alkotmányában testesül meg
– emelte ki a politikus.
A szabadság, az egyedüli önállóság, hogy a család képezi a társadalom alapját, a magántulajdon, piacalapú gazdaság, ahol a jogállamiság elismeri, hogy isteni eredetűek ezek az értékek, az élet értékének védelme, a szólásszabadság és az önvédelem univerzális szabadságjogok. Ilyen egy demokratikus köztársaság. Pont az ellentéte a szocializmusnak. Tudjuk, hogy távolról sem tökéletes, de ha jólétet és szabadságot akarunk, akkor ez az egyetlen utunk
– fogalmazott Fulcher.
A politikus szerint a legjobb meghatározása a politikának az nem más, mint az a befolyásolásért való küzdelem. „Hölgyeim és uraim, pontosan ezt csináljuk. Ezt teszi mindenki”. Fulcher szerint „A konzervatív, a liberalista közötti küzdelem ez, és az, hogy hogyan alakul ez a küzdelem, nagyban függ attól, hogy ki hajlandó részt venni a küzdelemben” – zárta beszédét a kongresszusi képviselő.
Stefano Forte: Budapest lett a jobboldal nemzetközi fővárosa
Stefano Forte, az amerikai New York Young Republican Club elnöke beszédében szintén kiemelte hazánk jelentőségét abban a harcban, amely ma liberálisok és konzervatívok között zajlik. Azért vagyunk itt ma a CPAC Hungary rendezvényén a világ legnagyszerűbb nemzeteinek képviseletében, hogy egy közös célért jöjjünk össze. Nem akarjuk elveszíteni az országunkat – emelte ki Forte.
A nyugati világ civilizációja kettős fenyegetéssel néz szembe, egy szörnyű fenyegetéssel, olyan fenyegetéssel, amelyhez mindannyiunk hozzájárulása szükséges, hogy azt megoldjuk. Nyolc évtizeddel az ENSZ megalapítása után és 45 évvel a Szovjetunió összeomlását követően végre megértjük a liberalizmus következményeit, és a rend alapú, a szabály alapú világrend kudarcát, amely védelmet nem kínált és kizárólag a nemzetközi globalista elit érdekeit szolgálja
– fogalmazott.
Forte szerint egyértelmű, hogy „a nem nyugati emberek tömeges migrációjának fenyegetésével nézünk szembe”, és a nemzeti identitásunk fokozatos elvesztésének fenyegetésével is szembe kell néznünk. „A kereszténység, a felvilágosodás, az angol-amerikai szabadságjogok, amelyeknek köszönhetően felépült a civilizációnk, ugyanolyan mértékben indult romlásnak, mint ahogy egykor felemelkedett” – nyomatékosította.
Azért indult romlásnak, mert a morális relativitás alapján létrejött társadalmak nem tudják megvédeni magukat, nem tudják megvédeni az erkölcsi értékeket, beleértve a civilizáció értékét
– emelte ki a New York Young Republican Club elnöke.
Ne engedd, hogy a hagyatékod a múltba vesszen, mert a legragyogóbb jövőd még előtted áll. Isten és az elődeinknek köszönhetjük ezt a hagyatékot. Az elődeink azért küzdöttek és haltak meg, hogy megkaphassuk az örökségünket. Nem lehetünk mi az a nemzedék, amely azt elpazarolja országunk jövőjét. Ehhez hitre és becsületre van szükség. Mélyen gyökerező hitre, Urunkban és megmentőnkben, Jézus Krisztusban és a keresztény hagyatékunk megerősítését
– nyomatékosította.
Stefano Forte egyúttal méltatta Orbán Viktort és támogatásáról is biztosította őt, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnök az egyetlen, aki támogatja Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit az európai vezetők között.
A New York-i fiatal republikánus klub büszke arra, és megtiszteltetésnek veszi, hogy támogathatja Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a közelgő választáson. Ő egyike azon kevés embereknek, akik támogathatják nagyszerű elnökünket, hogy békét hozzon Európába. Orbán Viktor a büszke megteremtője a nacionalizmus konstellációjának, amely a CPAC Hungaryban ölt testet. Az az ember, aki a konzervatizmus nemzetközi fővárosává tette Budapestet. Ő az a vezető, akit Magyarország megérdemel. Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat
– zárta beszédét.