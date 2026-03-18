CPAC Hungary

CPAC Hungary: André Ventura és Martin Helme is színpadra lép

Martin Helme nem tankönyvből beszél geopolitikáról, hanem egy olyan térségből, ahol ez napi valóság. A balti „frontvonal” tapasztalata most a mi színpadunkra kerül – adta hírül Szánthó Miklós, aki arról is beszélt, hogy Budapestre érkezik André Ventura is. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a CPAC Hungary újabb felszólalóit jelentette be.
A bejelentés szerint a CPAC Hungary-n felszólal Martin Helme. Szánthó Miklós úgy fogalmazott: Helme volt pénzügyminiszterként pontosan tudja, mit jelent saját kézben tartani a gazdaságot, működőképes államot építeni, és közben nem feladni az identitást. Nála ezek nem külön témák, hanem ugyanannak a történetnek a részei.

A CPAC Hungary-n felszólal Martin Helme is
A CPAC Hungary-n felszólal Martin Helme is
A globalista baloldal elszánt ellenfeleként elszántan küzd a konzervatív értékekért, épp ahogy mi is tesszük a brüsszeli háborúpárti ügynökökkel! A CPAC Hungary színpadán most egy teljesen más nézőpont érkezik, és garantáltan nem lesz unalmas”

– írta Szánthó Miklós. 

A főigazgató arról is beszámolt közösségi oldalán, hogy Budapestre érkezik André Ventura is, aki a Chega alapítójaként néhány év alatt országos tényezővé vált Portugáliában. Mint fogalmazott: André nem megy a szomszédba egy kis globalizmus kritikáért, nyíltan kiáll a nemzeti szuverenitás mellett, felszólal a migráció és az uniós intézmények túlkapásai ellen.

Ukrajna ügyében is határozott álláspontot képvisel: Európának saját érdekeit kell szem előtt tartania, és nem sodródhat bele a háborúba – ahogyan Brüsszel és hazai ügynökeik szeretnék!”

– írja Szánthó Miklós, és hozzáteszi: a CPAC Hungary színpadán egy markáns, vitákat generáló hang érkezik, aki nem fél kimondani azt sem, amit mások inkább elhallgatnak.

 

