Budapestre figyel a világ: 51 országból érkeznek ma a CPAC Hungaryre

Az esemény rangját jelzi, hogy két hivatalban lévő és egy korábbi miniszterelnök, egy államfő, több miniszter, kongresszusi képviselők, valamint európai jobboldali pártcsaládok vezetői és pártelnökök is részt vesznek rajta. A konferencián mindhárom európai jobboldali pártcsalád képviselteti magát.
Összesen 667 külföldi vendég érkezik 51 országból, mellettük 182 újságíró és 34 partnerszervezet képviselői is jelen lesznek. A konferenciát Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, de részt vesz rajta Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök és Javier Milei argentin elnök is. A meghívottak között szerepel Alice Weidel, a német AfD társelnöke, valamint Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő is, több európai jobboldali politikus és miniszter mellett.
A felszólalók között lesz a Vox vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke, Santiago Abascal is, továbbá Eva Vlaardingerbroek és Dave Rubin is színpadra lép.
A konferencia vendégei között Geert Wilders, Martin Helme, André Ventura és Tom Van Grieken is szerepel, ami tovább erősíti a rendezvény nemzetközi súlyát.
A program változott annyiban, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnök végül nem vesz részt a konferencián, miután útközben értesült egy Csehországban történt, Izrael-ellenes terrortámadásról, és visszafordult.
A szervezők szerint az eset is rávilágít arra, hogy Európában egyre gyakoribbak az ilyen támadások, miközben Magyarországon továbbra is biztonság és stabilitás van, amit a jobboldali politika eredményének tartanak.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a rendezvény azt mutatja, hogy a magyar jobboldal nem elszigetelt, hanem része egy globális, migrációellenes, család- és békepárti többségnek.
Szánthó Miklós szerint a CPAC Hungary nemcsak a konzervatív és jobboldali erők, hanem a „józan ész és a normalitás” képviselőinek találkozóhelye is. Úgy fogalmazott, ma nem ideológiai kérdés, hanem józan ész dolga, hogy valaki nemet mondjon a migrációra és a genderideológiára, miközben támogatja a nemzetet, a családot és a békét.
Kiemelte:
az elmúlt hónapokban egyre inkább érzékelhető, hogy Magyarországot nyomás alá helyezik, és „bele akarják zsarolni” az ukrajnai háborúba, annak finanszírozásába és katonai támogatásába. Szerinte Brüsszel és Kijev részéről politikai és gazdasági eszközökkel – például az energiapolitikán keresztül – próbálnak nyomást gyakorolni.
Ezzel szemben – mondta – a CPAC Hungary a béke, a szuverenitás és a konzervatív értékek mellett áll ki, és azt üzeni, hogy a patrióta erőknek össze kell fogniuk és győzniük kell, amit a konferencia „Fel, győzelemre!” szlogenje is kifejez.