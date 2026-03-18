CPAC Hungary: Újabb felszólalót jelentettek be

Az orvosból lett kongresszusi képviselő nem finomkodik, ha oda kell csapni a globalistáknak – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója bejelentette, hogy a CPAC Hungaryre érkezik Andy Harris is.

Andy Harris a magyar háborúpárti ügynökökkel szemben határozottan kijelentette: nincs ingyen pénz Kijevnek – írta közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója, aki elmondta, Andy Harris is részt vesz a CPAC Hungaryn. Andy Harris is felszólal a CPAC Hungaryn

Forrás: Facebook A szuverenista gondolkodás és a józan ész egyik legjelentősebb amerikai hangja: erős nemzetállamok, felelős kormányzás, és határozott kiállás a nemzeti érdekek mellett” – írta bejelentésében Szánthó Miklós.

