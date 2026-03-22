A hét, amikor Brüsszel elveszítette az irányítást

Az EU továbbra is kitart őrült ötlete mellett, hogy teljes mértékben megszüntesse az orosz energiahordozók importját, még a Barátság kőolajvezeték körüli vita ellenére is. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint a vezeték leállása nem veszélyezteti az EU energiaellátását. Brüsszel ezzel teljesen figyelmen kívül hagyja, milyen kockázatot jelent az olcsó orosz kőolaj teljes kizárása az európai piacról. A magyar kormány hiába figyelmeztet, hogy katasztrofális következményi lesznek a leválásnak, az unióban süket fülekre talál az intés.

Hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videóját azzal kezdte, hogy az ukránok lebuktak és nincs szándék arra, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák a tranzitot Magyarország irányába, hiszen így a Tisza Pártot juttatják pozícióba.

Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a Molnak, hogy 3 napra van szüksége, utána még 1-2 napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak.

Ezer forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba

– zárta a videót a külügyminiszter.

Egy esetleges választási győzelem esetén a Tisza veszélyes átalakításokat tervez Magyarországon, a tomboló globális olajválság ellenére a Mol irányításába is beleszólnának, beleértve a vezetési struktúra és a menedzsment átalakítását. A párt gazdasági szakértői már az orosz olajról való leválás terveit is kidolgozták, ami önmagában is brutális árrobbanáshoz vezethet. A jelek szerint a magyar háztartások rezsiköltségei nem szerepelnek a párt prioritási között.

Tusk Zelenszkij példáját követné?

A lengyel kormány egy átfogó átalakítással megszüntetné az ország korrupcióellenes hivatalát, és annak feladatait más állami szervekhez tenné át. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök követné Volodimir Zelenszkij ukrán elnök példáját (aki az ukrán korrupciós botrányok kirobbanása előtt megpróbálta elvenni a NABU és a SAP függetlenségét) és a lengyel parlament már el is fogadta a jogszabályt. A tervek szerint a szervezet feladatait más hivatalokhoz helyeznék át. Az indoklásuk egyszerű, szerintük politikai befolyás alá került az intézmény. A jogszabály valószínűleg nem lép majd hatályba, mivel a Karol Nawrocki elnök vezette ellenzék várhatóan közbe fog lépni.