A hét, amikor Brüsszel elveszítette az irányítást

Az EU továbbra is kitart őrült ötlete mellett, hogy teljes mértékben megszüntesse az orosz energiahordozók importját, még a Barátság kőolajvezeték körüli vita ellenére is. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint a vezeték leállása nem veszélyezteti az EU energiaellátását. Brüsszel ezzel teljesen figyelmen kívül hagyja, milyen kockázatot jelent az olcsó orosz kőolaj teljes kizárása az európai piacról. A magyar kormány hiába figyelmeztet, hogy katasztrofális következményi lesznek a leválásnak, az unióban süket fülekre talál az intés.
Hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videóját azzal kezdte, hogy az ukránok lebuktak és nincs szándék arra, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák a tranzitot Magyarország irányába, hiszen így a Tisza Pártot juttatják pozícióba.
Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás
– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a Molnak, hogy 3 napra van szüksége, utána még 1-2 napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak.
Ezer forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba
– zárta a videót a külügyminiszter.
Egy esetleges választási győzelem esetén a Tisza veszélyes átalakításokat tervez Magyarországon, a tomboló globális olajválság ellenére a Mol irányításába is beleszólnának, beleértve a vezetési struktúra és a menedzsment átalakítását. A párt gazdasági szakértői már az orosz olajról való leválás terveit is kidolgozták, ami önmagában is brutális árrobbanáshoz vezethet. A jelek szerint a magyar háztartások rezsiköltségei nem szerepelnek a párt prioritási között.
Tusk Zelenszkij példáját követné?
A lengyel kormány egy átfogó átalakítással megszüntetné az ország korrupcióellenes hivatalát, és annak feladatait más állami szervekhez tenné át. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök követné Volodimir Zelenszkij ukrán elnök példáját (aki az ukrán korrupciós botrányok kirobbanása előtt megpróbálta elvenni a NABU és a SAP függetlenségét) és a lengyel parlament már el is fogadta a jogszabályt. A tervek szerint a szervezet feladatait más hivatalokhoz helyeznék át. Az indoklásuk egyszerű, szerintük politikai befolyás alá került az intézmény. A jogszabály valószínűleg nem lép majd hatályba, mivel a Karol Nawrocki elnök vezette ellenzék várhatóan közbe fog lépni.
Washingtoni drónfenyegetésről érkezett beszámoló
Február 28-án robbant ki a közel-keleti konfliktus, ami az eszkaláció jeleit mutatja. Az energiaárak az egekbe szöktek, mivel Irán lezárta az egyik legfontosabb tarnzitútvonalat, a Hormuzi-szorost. Az Egyesült Államokban eközben komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel, hogy ismeretlen drónok jelentek meg egy olyan amerikai katonai bázis felett, ahol az amerikai külügyminiszter mellett a hadügyminiszter is el van szállásolva. A hadsereg egyre fokozottabban monitorozza a lehetséges fenyegetéseket a közel-keleti feszültségek eszkalálódása miatt. A washingtoni bázist ért drónfenyegetést követően megbeszélést tartottak a Fehér Házban, ahol felmerült Rubio és Hegseth áthelyezésének lehetősége is.
A közel-keleti helyzet miatt változik az amerikai politikai irány
Az Egyesült Államok enyhíteni kezdte az Oroszországgal szembeni szankciókat, mivel a globális energiapiac egyre nagyobb nyomás alá kerül. A döntések nyomán Moszkva jelentős bevételekhez juthat, Washington ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy csak átmeneti intézkedésekről van szó, amelyeket a közel-keleti feszültségek és az emelkedő árak indokolnak.
Támadás érte a Török Áramlatot
Március 17. és 19. között több hullámban érhették támadások a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek infrastruktúráját, de a Gazprom beszámolója szerint minden támadási kísérletet sikerült elhárítani és nem keletkezett kár. A különböző források dróntámadásokról és konkrét célpontokról is beszámoltak, miközben a vezeték továbbra is kulcsszerepet játszik Európa gázellátásában.
Háborúpárti front alakult Brüsszelben
Az Európai Unióban heves vita bontakozott ki, amiért Magyarország akadályozza az Ukrajnának kedvező döntések megszületését és ezért Brüsszelből több lehetőséget is mérlegelnek a magyar kormánnyal szembeni fellépésre. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette, hogy amíg nem indul újra a tranzit a Barátság kőolajvezetéken, addig az ukránok nem kapják meg a 90 milliárd eurós uniós hitelt és a magyar kormány semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem fog támogatni.
Kijev és Brüsszel vállvetve küzd a magyar érdekek ellen.
Csütörtökön az Európai Unió vezetői hiába próbálták meggyőzni, a magyar miniszterelnök nem hátrált meg és továbbra is vétózza a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. A csúcstalálkozón feszültté vált a hangulat, miután Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak, de nem maradtunk egyedül: Robert Fico is nemmel szavazott az ukrán hitelre.
A német parlamentben megünnepelték a ramadán végét
Németország történetében először tartottak közös böjttörést a Bundestagban. A Zöldek szervezésében rendezett eseményen 150 vendég vett részt, köztük politikusok, professzorok és muszlim közösségekhez kötődő civil szervezetek. A ramadán végét ünneplő esemény programjai között büfévacsora és nemek szerint elkülönített közös ima is szerepelt.
Ukrajna aggódik a magyar választások miatt
Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij szerint „komoly aggályok” merülnek fel a magyar választások átláthatóságával kapcsolatban, és jelezte, hogy ukrán állampolgárok akár választási megfigyelőként is részt vennének az áprilisi, magyar országgyűlési választásokon. Kijev ellenőrizné a magyar emberek döntését, mivel számukra létkérdés, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra. Tihij kijelentései után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy videóban arról számolt be, hogy ha valakinek eddig kétsége lett volna afelől, hogy összejátszanak-e az ukránok a Tisza Párttal, akkor ez a kétely most eloszlott.
Az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének ukrán megfigyelőket a magyar választásokra
– hangsúlyozta a tárcavezető. Ezt követően kifejtette, hogy az ukránok nem az átláthatóság miatt aggódnak, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják, mekkora tömeget mozgat meg Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, és a Békemeneten összegyűlt történelmi tömeg se kerülte el a figyelmüket. Az ukránok aggódnak a magyar választások kimenetele miatt.
Támadás egy izraeli fegyvergyár ellen Csehországban
Felgyújtottak egy izraeli együttműködéshez köthető fegyverüzemet a csehországi Pardubicében. A péntek reggeli támadás során több ipari létesítmény is megsemmisült, személyi sérülés nem történt.
A gyújtogatásért egy Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget, amely ideológiai indokokkal magyarázta tettét.
A hatóságok vizsgálatot indítottak, a belügyminiszter válságstábot hívott össze. Az esetet egyes értékelések az egyik legsúlyosabb ilyen jellegű támadásként említik Csehországban, amely mögött közel-keleti feszültségek is állhatnak.
CPAC Hungary: Budapestre figyelt a világ
Szombaton Budapesten rendezték meg a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary idei eseményét, amely immár az ötödik ilyen találkozó volt 2022 óta. A CPAC Hungaryt az amerikai konzervatív mozgalom ihlette, és mára a nemzetközi jobboldali közélet egyik fontos találkozóhelyévé vált. A rendezvény szlogenje a következő volt:
Fel győzelemre!
Óriási sikerrel rendezték meg a 2026-os CPAC Hungaryt, amelyre 51 országból érkeztek vendégek és többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Irakli Kobakhidze georgiai kormányfő, Santiago Abascal, a spanyol VOX vezetője, valamint a konzervatív politika holland ikonja, Geert Wilders is felszólalt. A rendezvény alkalmából videóüzenetet küldött Donald Trump:
Gratulálok a CPAC vezetőinek, Szántó Miklósnak, a CPAC Hungary főszervezőjének. Ehhez a történelmi jelentőségű ötödik eseményhez a varázslatos Budapesten
– hangsúlyozta az amerikai elnök. Andrej Babis cseh miniszterelnök – mint írtuk – sajnos nem tudott személyesen részt venni az idei CPAC Hungaryn, de videóüzenetében hangsúlyozta, hogy hosszú távú, következetes politikára és bátorságra van szükség ahhoz, hogy az árral szemben menjünk, Orbán Viktor kormánya pedig megmutatta, hogy egy ilyen út lehetséges.