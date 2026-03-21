Válságstábot hívtak össze Csehországban, nagyon súlyos a helyzet

Felgyújtottak egy izraeli együttműködésben működő fegyvergyárat a csehországi Pardubicében pénteken – írta meg a Magyar Nemzet. A beszámolók szerint a tűz a reggeli órákban keletkezett egy ipari zónában található raktárépületben, és több létesítmény is a lángok martalékává vált. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása alapján a gyújtogatásért az Izrael-ellenes Földrengés Frakció (Earthquake Faction) nevű csoportosulás vállalta a felelősséget. A támadás a Zbrojovka LPP Holding telephelyét érintette, amely korábban bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems közreműködésével drónfejlesztésbe és gyártásba kezd.

Felgyújtottak egy izraeli együttműködésben működő fegyverüzemet a csehországi Pardubicében (Fotó: AFP)

A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt. Az elkövetők a támadásról készült felvételeket saját Telegram-csatornájukon tették közzé, ahol ideológiai indoklást is adtak tettükre.

Az ügy súlyosságára tekintettel a belügyminiszter válságstábot hívott össze, amely 14 órakor ült össze. A történtek miatt Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult.

A lap szerint egyes értékelések az esetet Csehország egyik legsúlyosabb ilyen jellegű támadásaként említik, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is szerepet játszhatnak. Az ilyen típusú incidensek eddig elsősorban Nyugat-Európában voltak jellemzőek.