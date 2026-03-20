Nem akarták, hogy ez kiderüljön: kiszivárgott a terv, ami mindent megváltoztathat

A dán közszolgálati DR riportja szerint Koppenhága annyira komolyan vette Donald Trump korábbi kijelentéseit Grönland megszerzéséről, hogy konkrét katonai terv készült egy esetleges amerikai támadás esetére, írja a BBC.

Dán katonák landolnak a nuuki repülőtéren, 2026. január 19-én (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen)

Dánia a legrosszabbra készült

Ennek részeként 2026 januárjában Grönlandra vezényelt katonák robbanóanyagokat vittek magukkal, hogy szükség esetén megsemmisítsék a kulcsfontosságú kifutópályákat Nuukban és Kangerlussuaqban. A cél az volt, hogy megakadályozzák az amerikai katonai repülőgépek leszállását. A katonák emellett vérkészleteket is szállítottak a szigetre, felkészülve egy esetleges fegyveres konfliktus sebesültjeinek ellátására.

A jelentések szerint Dánia nem maradt egyedül: Franciaország és Németország is támogatta a koppenhágai vezetést, és a közös katonai jelenlétet megerősítették a térségben. Egy többnemzeti kontingens érkezett Grönlandra, hivatalosan hadgyakorlat címén, valójában azonban elrettentési céllal.

A háttérben az a félelem állt, hogy Washington – a venezuelai villámakció után – akár egy NATO-szövetséges ellen is kész lehet erőt alkalmazni. Dán védelmi források szerint a cél világos volt: olyan helyzetet teremteni, amelyben egy amerikai katonai akció túl nagy költséggel járna. Bár a dán hadsereg tisztában volt vele, hogy önmagában nem tudná megállítani az amerikai haderőt, a kifutópályák felrobbantása jelentősen megnehezítette volna egy gyors megszállás végrehajtását.

Végül enyhült a feszültség

A válság végül diplomáciai úton mérséklődött. Trump később kijelentette, hogy nem kíván erőt alkalmazni, és tárgyalásos megoldást sürgetett Grönland ügyében.

Ennek ellenére az eset rávilágít arra, milyen mély bizalmi válság alakult ki a nyugati szövetségi rendszeren belül: egy NATO-tagállam konkrétan egy másik szövetséges katonai támadására készült.

A történtek azt is jelzik, hogy az Északi-sarkvidék – és benne Grönland – stratégiai jelentősége tovább nő, miközben a nagyhatalmi versengés egyre élesebb formát ölt.