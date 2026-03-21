Dinesh D’Souza és Orbán Balázs a CPAC Hungaryn

CPAC 2026 Hungary rendevényén Dinesh D’Souza, amerikai politikai kommentátor és Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója beszélget. Dinesh D’Souza a beszélgetés elején elmondta, nézetei szerint jelenleg óriási erőfeszítés zajlik az iránt, hogy eltöröljenek 500 évnyi történelmet. Mint mondta, ami külön furcsa, az az, hogy ez a támadás a nyugat ellen nem pusztán kívülről érkezik, hanem belülről is támogatják azt. Másrészről a nyugati civilizáció leghalálosabb ellenségei a nyugati civilizációban találhatóak.

Orbán Balázs arról beszélt, a magyar egy különleges faj, „hiszen nem akarjuk megmenteni a világot, csak meg akarjuk óvni Magyarországot oly módon, ahogy az mindig is létezett, és ahogy léteznie kell a jövőben. Ez a végcélunk.” Mint mondta, olyan politikai vezetésre van szükség, amely vállalja a felelősséget azon emberek igényeivel összhangban, akik megválasztják őket, hiszen nem hagyatkozhatunk a liberálisokra, hiszen a liberálisok teljesen más elveket követnek.

Ők azt mondják, a szabadságról szólnak ezek, de kiderült, hogy arról szól, hogy lehetővé teszik azt, hogy lerohanjanak bennünket. Ez tehát hazugság. És nincs előnyére a nyugati nemzetek tagjainak, hanem inkább aláaknázza az ő jövőjüket. Arra jöttünk rá tehát, hogy ha nem fogunk össze, mi nemzeti patrióta erők nyugaton, akkor a liberálisok otthagynak bennünket, és minden egyes nemzetet tönkretesznek, és akkor igencsak bajban leszünk

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint mondta, ezért nyitottak, és kezdtek el külföldi partnereket keresni.

Dinesh D’Souza elmondta, az Egyesült Államok élén Donald Trump nem hasonlít egyik korábbi elnökre sem. Trump ereje szerintem abban rejlik, hogy egyfajta valamit képvisel az amerikai lélekben, ami egy pionír lélek – tette hozzá. Megjegyezte, az Amerikai Egyesült Államok nézőpontjából úgy tűnik, hogy Európa elvesztette a küzdeni akarását.