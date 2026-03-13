Egy Telegram-csatornán közzétett videó szerint ismét kényszersorozás történt az ukrajnai Dnyipróban: több toborzó tuszkolt be egy férfit egy furgonba. A felvételhez ezt írták: „Dnyipróban a toborzók becsomagoltak egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták.”

Képünk illusztráció – ezúttal Dnyipróban csaptak le a TCK emberei

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A videón egy furgon látható, amely mellett több katonai ruhát viselő férfi egy civilt próbál a járműbe kényszeríteni. A férfi ellenáll, igyekszik kiszabadulni, miközben a körülötte állók visszatartják.

A jelenet során egy fehér kisbusz is megáll a furgon mögött. A járműből kiszáll egy férfi, aki odasiet a furgonhoz, és készen áll segíteni a katonáknak a férfi betuszkolásában.

A felvételen az látható, hogy a férfi többször próbál ellenállni és elszabadulni, azonban több egyenruhás körülveszi, végül pedig sikerül betuszkolniuk a furgonba. A jármű ezt követően elhajt a helyszínről, miközben a videó leírása szerint a férfi kutyája az utcán maradt.

Nemrég előkerült egy videó, ami ismét azt bizonyítja, hogy mennyire elegük van az embereknek Zelenszkij toborzóinak zaklatásából.

Kárpátalján az Ungvári járásban romák botokkal támadtak a TCK kirendelt toborzóira.

Az esetről Vitalij Glagola helyi újságíró számolt be. Elmondása szerint az Ungvári járás egyik falujában egy férfi mozgósításának kísérlete során konfliktus alakult ki a romák és a TCK képviselői között.

Arról is beszámoltunk, hogy Dnyipróban maszkos TCK-sok szedik össze az utcán az ukrán férfiakat. Az emberek nap mint nap a saját szemükkel látják a kényszersorozás borzalmait.