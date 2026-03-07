Az iráni háború szombaton a második hetébe lépett, miközben egyre nagyobb a bizonytalanság azzal kapcsolatban, mikor érhetnek véget a harcok. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Teherán feltétel nélküli megadását követeli, miközben a légicsapások péntek este és szombat reggel is folytatódtak. Az iráni elnök, Maszúd Peszeskján közösségi médiafelületén azt írta: egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásokat indított Irán ellen, egyes országok közvetítői erőfeszítésekbe kezdtek, ami rövid időre reményt adott a konfliktus rendezésére – számolt be róla a Reuters.

Donald Trump feltétel nélküli megadást követel Irántól

Fotó: AFP

Iránnal semmilyen megállapodás nem lesz, kivéve a FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁST!

– írta Trump elnök Truth Social platformján. A bejegyezése úgy folytatódott, hogy csak ezután, és „nagy és elfogadható vezető(k)” kiválasztása után, Amerika és szövetségesei azon dolgoznak majd, hogy Irán visszatérjen a pusztulás széléről, és „gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyük, mint valaha”.

A háború átterjedt a Perzsa-öbölre és Libanonra

Irán több olyan öböl menti állam ellen is támadásokat indított, ahol amerikai katonai létesítmények találhatók. A harcok már messze túlterjedtek Irán határain, megrázták a globális pénzügyi piacokat, és az olaj mellett a földgáz világpiaci ára is meredeken emelkedett. Pénteken az európai és amerikai részvénypiacok zuhantak, az olajárak többéves csúcsot döntöttek. A héten a Hormuzi-szoros – ahol a világ olajszállításának mintegy egyötöde halad át – lezárult és Irán még hónapokig blokád alatt tarthatja azt.

Az Egyesült Államok és Izrael támadásai legalább 1332 iráni civil halálát okozták, és ezreket sebesítettek meg – közölte Irán ENSZ-nagykövete. Az iráni támadások Izraelben 11 ember halálát okozták, és legalább hat amerikai katona is életét vesztette.

Pénteken Izrael közölte, hogy 50 harci repülőgépe csapást mért egy iráni bunkerre, amelyet az ország vezetése használt és intenzíven bombázták a libanoni Bejrútot is. A támadások célja a Hezbollah felszámolása, amely az 1980-as évek óta meghatározó szereplője a libanoni politikának. A helyi egészségügyi minisztérium közlése szerint az országban eddig 123 ember halt meg, és 683-an megsebesültek. A Norvég Menekültügyi Tanács szerint az elmúlt négy napban mintegy 300 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát Libanonban, ahogy arra lapunk is figyelmeztetett brutális migránshullám fenyegeti Európát.

Szombaton kora reggel az izraeli hadsereg közölte, hogy Iránból indított rakétákat észleltek, nem sokkal később a légvédelem működésbe lépett.

Válaszul az izraeli hadsereg támadássorozatot indított Teherán infrastruktúrája, valamint Libanon ellen, ahol a közlés szerint iráni és Hezbollah-célpontokat egyaránt célba vettek. Csapás érte Teherán Mehrabad repülőterét is.