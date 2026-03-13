Buszba csapódott egy drón Harkivban, meghalt a sofőr

Hírlevél
33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy orosz Lancet típusú drón csapódott egy autóbuszba az ukrajnai Harkiv régióban, a támadásban a jármű sofőrje életét vesztette, több utas pedig megsérült – számolt be róla a ZN.ua. A buszon tizenöt ember utazott, a robbanás a környező házakban is károkat okozott.
Orosz Lancet típusú drón csapódott egy autóbuszba az ukrajnai Harkiv régióban, a támadásban a sofőr meghalt, több utas pedig megsérült – számolt be róla a ZN.UA. A portál szerint a támadás péntek reggel történt a Kupjanszki járásban, a Harkiv és Velykyi Burluk közötti útszakaszon, Nova Olekszandrivka falu közelében.

Képünk illusztráció – egy orosz drón maradványa
Képünk illusztráció – egy orosz drón maradványa Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

A Harkiv megyei rendőrség közlése szerint a drón becsapódása következtében az 53 éves buszsofőr életét vesztette. A támadásban három női utas – 44, 53 és 59 évesek – valamint egy 73 éves helyi lakos megsérült.

A buszon összesen tizenöt utas tartózkodott. A sérülteket nem túl súlyos állapotban szállították kórházba – írja a portál.

A robbanás lökéshulláma a környező lakóházakban is károkat okozott. Az ukrán hatóságok az ügyben büntetőeljárást indítottak háborús bűncselekmény gyanúja miatt az ukrán büntető törvénykönyv 438. cikke alapján.

A ZN.ua felidézte, hogy február elején szintén dróntámadás érte egy bányászokat szállító buszt a Dnyipropetrovszki területen, amelyben tizenkét ember meghalt és tizenhatan megsérültek.

Nemrég arról írtunk, hogy egy Telegram-csatornán terjedő videó szerint több ukrán toborzó erővel betuszkolt egy férfit egy furgonba Dnyipróban, miközben a kutyáját az utcán hagyták. 

Az illető megpróbált ellenállni, de nem járt sikerrel. A toborzók járműve mögött a jól ismert fehér kisbusz is állt, amelyből egy férfi kiszállt, és a toborzók segítségére sietett.

Arról is beszámoltunk, hogy az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat állítása szerint elfogott kettő kémet. Az FSZB közlése szerint a gyanúsítottak katonai célpontokról és létesítményekről gyűjtöttek információkat Ukrajna számára.

