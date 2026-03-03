Drónok pusztítottak Novorosszijszkban: több mint száz otthon sérült meg

Hírlevél
44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Több mint száz otthon sérült meg egy Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadásban – közölte Andrej Kravcsenko polgármester.
dróntámadásorosz-ukrán háborúNovorosszijszk

Tegnap este az ukrán fegyveres erők drónjai támadták Novorosszijszkot. „Jelenleg 61 családi házban és 41 társasházban észlelhető kár” – írta Telegram-csatornáján. A polgármester ígéretet tett arra, hogy segítséget nyújtanak az ingatlantulajdonosoknak és a lakosoknak. 

Több mint száz otthon sérült meg egy Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadásban (Fotó: AFP)
Több mint száz otthon sérült meg egy Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadásban (Fotó: AFP)

Tájékoztatása szerint a legnagyobb károk a keleti városrész családi házait érték – írja a RIA Novosztyi.

Miskako faluban a robbanáshullám betörte egy óvoda épületének ablakait, valamint öt csoportszoba ajtaját. 

A helyreállítási munkálatok a következő napokban kezdődnek, és a javítás idejére a gyermekeket más csoportszobákba helyezik át. Emellett a dróntámadás megrongált egy gázvezetéket és egy kültéri világítási vezetéket is.

Hét ember megsérült, köztük egy 15 éves fiú. Öt sérültet könnyebb, illetve közepesen súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. A városban szükségállapotot hirdettek.

 

Orosz-ukrán háború
