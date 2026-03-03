Drónok pusztítottak Novorosszijszkban: több mint száz otthon sérült meg

Tegnap este az ukrán fegyveres erők drónjai támadták Novorosszijszkot. „Jelenleg 61 családi házban és 41 társasházban észlelhető kár” – írta Telegram-csatornáján. A polgármester ígéretet tett arra, hogy segítséget nyújtanak az ingatlantulajdonosoknak és a lakosoknak.
Tájékoztatása szerint a legnagyobb károk a keleti városrész családi házait érték – írja a RIA Novosztyi.
Miskako faluban a robbanáshullám betörte egy óvoda épületének ablakait, valamint öt csoportszoba ajtaját.
A helyreállítási munkálatok a következő napokban kezdődnek, és a javítás idejére a gyermekeket más csoportszobákba helyezik át. Emellett a dróntámadás megrongált egy gázvezetéket és egy kültéri világítási vezetéket is.
Hét ember megsérült, köztük egy 15 éves fiú. Öt sérültet könnyebb, illetve közepesen súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. A városban szükségállapotot hirdettek.