Merz beijedt – mutatjuk, ki hozta rá a frászt

Zelenszkij öngólt lőtt a Financial Times szerint

Drón talált el egy vasúti kocsit Ukrajnában

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az oroszok március 4-én drónokkal támadták Mikolajiv városát, amely során megrongálták az infrastruktúrát – jelentette a terület közigazgatási vezetője. A támadásról készült videók már a hivatalos tájékoztatás előtt megjelentek, amelyeken egy drón által eltalált vasúti kocsi látszik, amely lángol.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúOroszország

A jelentések szerint az oroszok sikeres csapást hajtottak végre Mikolajiv városában, amelynek során eltaláltak egy vasúti kocsit is. A jelentések szerint egy Shahed típusú drón csapódott a szerelvény egyik kocsijába, amely karbantartásra érkezett – írja a ZN

A vasúti kocsit egy sahed drón rongálta meg, utasok szerencsére nem tartózkodtak a szerelvényen
A vasúti kocsit egy sahed drón rongálta meg, utasok szerencsére nem tartózkodtak a szerelvényen 
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A shahed drónnal elkövetett támadás következtében egy közlekedési infrastruktúra-létesítmény megrongálódott. Tűz ütött ki. Egy férfi könnyebben megsérült és kórházba szállították. Minden szolgáltatás működik

– jelentette Vitalij Kim, a terület regionális katonai közigazgatás vezetője. A hivatalos tájékoztatás azonban később érkezett, mint ahogy a lángoló szerelvényről felkerültek a képek és a videók a közösségi oldalakra. 

Később Olekszij Kuleba, Ukrajna Újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségi és területfejlesztési miniszter tisztázta , hogy a vonat üres volt. Épp karbantartásra érkezett, amikor egy drón eltalálta az egyik kocsit. A megsérült személy a miniszterelnök-helyettes szerint a vasúti társaság egyik alkalmazottja volt. 

Kuleba egyúttal méltatta a vasút dolgozóit, akik a csapást megelőzően megfelelően alkalmazták a vészhelyzeti protokollt és megállították a szerelvényeket, majd ki is ürítették az állomást. Ennek köszönhetően civil sérülés nem történt. 

 

Orosz-ukrán háború
