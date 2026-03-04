Drón talált el egy vasúti kocsit Ukrajnában

A jelentések szerint az oroszok sikeres csapást hajtottak végre Mikolajiv városában, amelynek során eltaláltak egy vasúti kocsit is. A jelentések szerint egy Shahed típusú drón csapódott a szerelvény egyik kocsijába, amely karbantartásra érkezett – írja a ZN.

A vasúti kocsit egy sahed drón rongálta meg, utasok szerencsére nem tartózkodtak a szerelvényen

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A shahed drónnal elkövetett támadás következtében egy közlekedési infrastruktúra-létesítmény megrongálódott. Tűz ütött ki. Egy férfi könnyebben megsérült és kórházba szállították. Minden szolgáltatás működik

– jelentette Vitalij Kim, a terület regionális katonai közigazgatás vezetője. A hivatalos tájékoztatás azonban később érkezett, mint ahogy a lángoló szerelvényről felkerültek a képek és a videók a közösségi oldalakra.

Később Olekszij Kuleba, Ukrajna Újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségi és területfejlesztési miniszter tisztázta , hogy a vonat üres volt. Épp karbantartásra érkezett, amikor egy drón eltalálta az egyik kocsit. A megsérült személy a miniszterelnök-helyettes szerint a vasúti társaság egyik alkalmazottja volt.