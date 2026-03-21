Az elmúlt napokban ismét drónok vették célba Moszkvát – az orosz főváros elleni támadások száma látványosan megemelkedett. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint március 20. és 21. között közel harminc drónt lőttek le a főváros és a környező régió légterében. A tájékoztatás szerint a támadások több hullámban érkeztek: március 20-án a délutáni és esti órákban, majd másnap kora reggel is ukrán drónok jelentek meg Moszkva felett – számolt be róla a Kyiv Independent.

A polgármester arról számolt be, hogy az orosz légvédelmi egységek minden észlelt légi fenyegetést elhárítottak.

A becsapódások helyszíneire mentőegységeket riasztottak, ugyanakkor sérültekről nem érkezett jelentés.

A mostani incidens egyértelműen illeszkedik abba a tendenciába, amely az elmúlt napokban rajzolódott ki. Szobjanyin már március 14-én arról beszélt, hogy egyetlen nap alatt több mint hatvan drónt fogtak el Moszkva felett. Ezt követően egymást követő napokon is újabb támadási hullámokról számoltak be, ami arra utal, hogy a főváros fokozott célponttá vált.

A hivatalos orosz adatok ugyanakkor csak a lelőtt drónok számát tartalmazzák, így az Ukrajna által indított eszközök teljes mennyisége továbbra sem tisztázott.

Az ukrán hadvezetés az elmúlt időszakban rendszeresen indított dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen, elsősorban katonai és ipari létesítményeket véve célba. Moszkva különösen érzékeny pontnak számít, ugyanakkor az orosz főváros erős légvédelmi rendszerrel rendelkezik. A korábbi támadások miatt több alkalommal is ideiglenesen lezárták a moszkvai repülőtereket, ami jelentős fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Ukrán tisztviselők korábban úgy nyilatkoztak:

ezek az akciók részben azt a célt szolgálják, hogy megzavarják az orosz légi műveleteket, illetve a háború következményeit közvetlenebbül is érzékelhetővé tegyék az orosz lakosság számára.

Moszkva továbbra is kiemelt célpont.

Ukraine is striking Russia’s war industry.



Drones hit the Azot chemical plant in Stavropol Krai.



Ammonia.

Ammonium nitrate. Explosives.



Moscow claims 28 UAVs intercepted.



War has a supply chain.

