Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump fontos bejelentést tett az iráni konfliktusról

Látta?

Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

amerikai

Dróntámadás érte az amerikai bázist Erbílben, ahol magyar katonák is szolgálnak + videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap - közölte a Clash Report hírportál az X-en.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikaiamerikai bázismagyar

Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte. A támaszponton, ahol magyar katonák is állomásoznak, robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken. 

ERBIL, IRAQ - MARCH 1: Fire breaks out at Erbil Airport in northern Iraq following explosions as air defense systems carried out intensive interception operations on March 1, 2026. Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu (Photo by Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu via AFP)
Fotó: AHSAN MOHAMMED AHMED AHMED / ANADOLU

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett

 – közölte a Rudav kurd hírtelevízió. 

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. 

A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban. A milícia állítólag drónokat és "új típusú rakétákat" vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni. A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek – közölte az MTI.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!