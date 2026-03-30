Lángokba borult Taganrog: halálos dróntámadás rázta meg az orosz várost

Robbanások hallatszottak március 29-én késő este a dél-oroszországi Taganrog városában. A helyi hatóságok közlése szerint a dróntámadások következtében egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsebesült – számolt be róla a Kyiv Independent.

Fotó: AFP

Halálos dróntámadás rázta meg az orosz várost

A független Telegram-csatorna, az Astra arról számolt be, hogy a lakosok szerint ez volt a legintenzívebb dróntámadás a háború kezdete óta.

A beszámolók szerint egy drón egy iskolát is eltalált, a város felett egész este aktívan működött a légvédelem.

Egy másik Telegram-csatorna, az Exilenova Plus azt közölte, hogy Taganrog felett Shahed típusú drónokat észleltek.

A jelentés szerint egy rakéta egy lakóépületet is eltalált a városban.

„A mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak azokon a területeken, ahová a drón roncsai hullottak” – mondta a Rosztovi terület kormányzója.

Taganrog az Azovi-tenger partján fekszik, nagyjából 40 kilométerre az ukrán határtól.

A térség az elmúlt időszakban többször is célponttá vált, mivel Ukrajna rendszeresen támadja az oroszországi katonai és energetikai létesítményeket, hogy gyengítse Moszkva haderejét.

Nem ez volt az egyetlen támadás az elmúlt napokban. Március 29-én éjszaka Ukrajna egy héten belül másodszor is csapást mért az oroszországi Uszty-Luga olaj- és gáztermináljára az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint. Egy nappal korábban, március 28-án éjjel ukrán drónok támadtak meg egy olajfinomítót Jaroszlavlban, Oroszország középső részén. A Slavneft-YANOS finomító az ország öt legnagyobb ilyen létesítménye közé tartozik, éves kapacitása meghaladja a 15 millió tonnát.

