Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

2026. március 05. 23:22
Intézkedik a kormány, holnap Sharm-el-Sejkből is hazahozzák a magyarokat.
– Néhány perccel ezelőtt felszállt első mentesítő járatunk Dubajból. A FlyDubaitól bérelt repülőgép fedélzetén 161 honfitársunk tér haza – írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter csütörtök késő este. A hírt sokan várták, mert rengeteg magyar rekedt Dubajban az iráni háború miatt. A külgazdasági és külügyminiszter hozzá is tette posztjában:  

Folytatás holnap Sharm-el-Sheikh-ből és újra Dubajból.

Korábban Jordániából már érkezett egy mentesítő járat Magyarországra, amely szintén a térségben rekedt magyarokat menekítette haza. A Dubajban és az Emírségek más városaiban rekedt magyarok beszámolóit alább olvashatják: 

