A CPAC Hungary rendezvényén beszélgetett Eduardo Bolsonaro, a brazil képviselőház tagja, Zbigniew Przybylowski, a lengyel Ordo Iuris nemzetközi igazgatója Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

A beszélgetés elején Eduardo Bolsonaro beszélt édesapja, Javier Bolsonaro ügyéről. „Majdnem meghalt nem olyan rég. 27 évet kell börtönben ülnie egy igazságtalan döntés miatt” – fogalmazott. Beszélt arról is, hogy a jelenlegi brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva nagyon igazságtalan választásokat nyert 2022-ben.

Cenzúrát alkalmaztak, nagyon sok dolog történt. Az USA-tól érkezett pénz, különböző NGO-k, civil szervezetek jöttek Brazíliába. Most Trump alatt már nincsenek ilyenek, nincsenek ilyen támogatások, nincsenek amerikai adófizetői pénzek, amelyek arra fordítódnak, hogy a fake információkat terjesszék, és a cenzúrát sem lehet már alkalmazni, szóval abban hiszünk, hogy igazán van most lehetőségünk októberben a választásokat megnyerni

– tette hozzá.

Eduardo Bolsonaro és Zbigniew Przybylowski Kovács Istvánnal beszélgetett Fotó: MTI

Zbigniew Przybyłowski, a lengyel Ordo Iuris nemzetközi igazgatója elmondta, Lengyelországban a jogállamiság már nem működik.

Hogyha a globalisták kerülnek hatalomra, akkor ez történik, és ennek a visszafordítása attól félek, hogy nem is lehetséges"

– fogalmazott a lengyel intézet igazgatója. Mint kifejtette:

Az első lépés az volt, hogy erővel átvették a köztévé felett a hatalmat. A második, hogy jogszerűtlenül megváltoztatták az állam, az ország főügyészét és elkezdték az államügyészi szolgáltatásokat kontrollálni. Elkezdtek letartóztatni politikusokat, embereket, olyan embereket, akik a nem kormányzati szervezeteknél dolgoznak. Reggel 6-kor betörtek a lakásukba, elvették a gyermekeik mobiltelefonjait, a laptopjaikat, hónapokra börtönbe tették őket a kivizsgálás időszakára"

– sorolta.

Hozzátette, a magyaroknak meg kell védeniük az országukat. Mint mondta: teljesen mindegy, hogy kedvelik-e Orbán Viktort vagy nem, ő az egyetlen ember az európai kormányok élén, aki valóban Magyarország érdekét védi.