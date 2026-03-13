Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Az Egyesült Államok ideiglenesen enyhített az orosz olajjal szembeni szankciókon, hogy tompítsa az Iránnal folytatott háború gazdasági hatásait és a globális energiapiacokon kialakult feszültségeket – írta a BBC.
A döntés értelmében azok az országok, amelyek már úton lévő, tengeren tárolt orosz olajat vásárolnának meg, átmeneti felmentést kapnak a szankciók alól. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: a lépés kizárólag a már tranzitban lévő szállítmányokra vonatkozik, és csak rövid ideig marad érvényben.
Ez a szűken szabott, rövid távú intézkedés csak a már tranzitban lévő olajra vonatkozik, és nem fog jelentős pénzügyi előnyt biztosítani az orosz kormánynak
– fogalmazott a miniszter.
A háttérben az áll, hogy a Perzsa-öböl térségében egyre súlyosabbá vált a biztonsági helyzet. Az elmúlt napokban hajók és energetikai létesítmények elleni támadások történtek, miközben Irán új legfelsőbb vezetője jelezte: folytatni kívánja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros blokádját.
A szoros a globális energiakereskedelem egyik kulcsfontosságú pontja: a világ olajtermelésének mintegy ötöde ezen a keskeny vízi útvonalon halad át. A feszültségek hatására az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, miközben a tőzsdék is esni kezdtek.
A BBC beszámolója szerint péntek reggel az ázsiai kereskedésben az árak némileg stabilizálódtak: a Brent nyersolaj hordónként 100,29 dolláron állt, míg az amerikai olaj ára 95,41 dollár körül mozgott.
A kialakult helyzet miatt több ország is intézkedéseket jelentett be. A Nemzetközi Energiaügynökség rekordmennyiségű, mintegy 400 millió hordónyi olajat készül felszabadítani a stratégiai tartalékokból, hogy mérsékelje a piaci nyomást.
Ázsiában több kormány is lépéseket tett az energiaárak emelkedése miatt. A Fülöp-szigetek elnöke például azt javasolta az állami alkalmazottaknak, hogy üzemanyag-megtakarítás céljából térjenek át négynapos munkahétre, miközben Japán, Dél-Korea és Thaiföld a benzinárak korlátozásáról döntött.
Scott Bessent ugyanakkor hangsúlyozta: az árak emelkedése szerinte átmeneti jelenség.
Az olajárak ideiglenes emelkedése rövid távú zavar, amely hosszabb távon jelentős előnyökkel járhat gazdaságunk számára
– mondta.
A miniszter azt is jelezte, hogy az Egyesült Államok szükség esetén katonai kíséretet biztosíthat a hajóknak a Hormuzi-szoroson való áthaladáshoz. Mint fogalmazott, a hadihajók bevetése „mindig is szerepelt a tervek között”, és amint lehetővé válik a biztonságos áthaladás, az amerikai hadsereg készen áll a lépésre.