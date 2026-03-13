Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Az Egyesült Államok ideiglenesen enyhített az orosz olajjal szembeni szankciókon, hogy tompítsa az Iránnal folytatott háború gazdasági hatásait és a globális energiapiacokon kialakult feszültségeket – írta a BBC.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere

Fotó: AFP

A döntés értelmében azok az országok, amelyek már úton lévő, tengeren tárolt orosz olajat vásárolnának meg, átmeneti felmentést kapnak a szankciók alól. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: a lépés kizárólag a már tranzitban lévő szállítmányokra vonatkozik, és csak rövid ideig marad érvényben.

Ez a szűken szabott, rövid távú intézkedés csak a már tranzitban lévő olajra vonatkozik, és nem fog jelentős pénzügyi előnyt biztosítani az orosz kormánynak

– fogalmazott a miniszter.

A háttérben az áll, hogy a Perzsa-öböl térségében egyre súlyosabbá vált a biztonsági helyzet. Az elmúlt napokban hajók és energetikai létesítmények elleni támadások történtek, miközben Irán új legfelsőbb vezetője jelezte: folytatni kívánja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros blokádját.

A szoros a globális energiakereskedelem egyik kulcsfontosságú pontja: a világ olajtermelésének mintegy ötöde ezen a keskeny vízi útvonalon halad át. A feszültségek hatására az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, miközben a tőzsdék is esni kezdtek.

A BBC beszámolója szerint péntek reggel az ázsiai kereskedésben az árak némileg stabilizálódtak: a Brent nyersolaj hordónként 100,29 dolláron állt, míg az amerikai olaj ára 95,41 dollár körül mozgott.

A kialakult helyzet miatt több ország is intézkedéseket jelentett be. A Nemzetközi Energiaügynökség rekordmennyiségű, mintegy 400 millió hordónyi olajat készül felszabadítani a stratégiai tartalékokból, hogy mérsékelje a piaci nyomást.

Ázsiában több kormány is lépéseket tett az energiaárak emelkedése miatt. A Fülöp-szigetek elnöke például azt javasolta az állami alkalmazottaknak, hogy üzemanyag-megtakarítás céljából térjenek át négynapos munkahétre, miközben Japán, Dél-Korea és Thaiföld a benzinárak korlátozásáról döntött.

Scott Bessent ugyanakkor hangsúlyozta: az árak emelkedése szerinte átmeneti jelenség.

Az olajárak ideiglenes emelkedése rövid távú zavar, amely hosszabb távon jelentős előnyökkel járhat gazdaságunk számára

– mondta.