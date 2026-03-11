Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

Az elmúlt hetekben egyre több platformon nyilvánultak meg ukrán politikai kommentátorok, influenszerek, akik a hazánk ellen indítandó háborúról beszéltek.

Az ukrán elnök fenyegetései óta sorba érkeznek az influenszerek, a volt katonák és a politikai kommentátorok is, hogy egy hazánk elleni háborúról beszéljenek

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Nemrég lapunk is beszámolt róla, hogy fegyveresek kiképzésével készülhet beavatkozni Magyarország belügyeibe az ukrán vezetés. Ezt Diana Panchenko volt ukrán televíziós állítja, aki szerint a cél az lehet, hogy a választások előtt zavargásokat provokáljanak Budapesten. Kijevben egy „magyar Majdan” előkészítésén dolgozhatnak, írta az újságíró közösségi oldalán. A bejegyzés szerint Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel arra, hogy a magyarországi tüntetéseket radikalizálják, és káoszt idézzenek elő a választások előtt.

A bejegyzés Orbán Viktor egyik posztjára reagált, amelyben a magyar miniszterelnök arról írt, hogy az ukrán vezetés fenyegetéseket fogalmaz meg, és nyíltan beavatkozik a magyar választásokba.

Korábban Kirilo Szazonov, katona és politológus, az UNIAN hírügynökség YouTube-csatornáján arról beszélt, hogy „rövid pórázra kell fogni Orbán Viktort” azáltal, hogy Magyarországot elvágják a számára fontos erőforrásoktól, így az orosz gáz- és olajszállítmányoktól. Nem sokkal később az ukránok közölték, a Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt nem tudják biztosítani az olajszállítási útvonalat Magyarországra. Zelenszkij később azt is bevallotta, politikai okokból blokkolják az olajszállítást.

Magyarország korábban is egyértelművé tette, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását és az ukránoknak szánt uniós támogatásokat sem, azonban az ukrán zsarolásra válaszul Orbán Viktor egyértelműen kijelentette: Magyarország nem enged a zsarolásnak és Magyarország blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos döntést az Európai Unióban – ide értve a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is – egészen addig, amíg újra nem indul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Ezek után az ukrán elnök nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt,hogy ha nem áll a vétó tervétől, úgy megadja a lakcímét az ukrán katonáknak.

Ezt követően az ukrán politikai kommentátorok és influenszerek a hazánk elleni uszító kijelentéseket tettek. Egy ismert ukrán influenszer, Vologyimir Petrov nyíltan beszélt egy Magyarország elleni háború szükségességéről. A kommentátor, aki egyébként közel áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, azt mondta, hogy teljes szívvel támogatná Zelenszkijt, ha lerohanná hazánkat „Ukrajna méltóságáért és becsületééért”.