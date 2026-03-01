Egyszerre több válság sújtja Európát és a Közel-Keletet

Orbán Viktor miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy az Európai Néppárt a Tisza segítségével venné el a magyar vétójogot. A héten egy ukrán politikai elemző kritizálta az Európai Unió működését, külön kitérve arra, hogy Magyarország akadályozza a közös döntések megszületését. Úgy véli, a helyzet rendezéséhez meg kellene fosztani hazánkat a vétójogától. Borisz Tizenhauzen Orbán Viktor miniszterelnökről is vállalhatatlan stílusban nyilatkozott.
Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Alekszandar Vucsics szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D. R.-t és a 43 éves M. R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát.
Egy ukrán politikai szakértő biztos benne, hogy amennyiben Magyar Péter alakíthat kormányt Magyarországon, akkor ukránbarát külpolitikát fog folytatni, ám erről most még nem beszélhet nyíltan. Álláspontja szerint Magyarország nemzetközi reputációjának rendezése Ukrajna bevonása nélkül nem képzelhető el. Ljudmilla Pokrovcsuk úgy véli, hogyha a választásokon a Tisza nyer, akkor Ukrajna mellé fognak állni, és rendezik Budapest viszonyát Kijevvel.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos látogatásra utazott Pekingbe, ahol a gazdasági együttműködés elmélyítéséről tárgyal a kínai vezetéssel. Berlin emellett azt szeretné elérni, hogy Kína – az orosz befolyását latba vetve – segítsen az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásában.
A kancellár németországi indulása előtt azt nyilatkozta, hogy Németország kiegyensúlyozott, megbízható, szabályozott és tisztességes partnerséget szeretne Kínával.
Az Egyesült Államok béketörekvéseinek eredményeként idén Oroszország és Ukrajna tisztviselői már Abu-Dzabiban és Genfben is ütköztették elképzeléseiket, de az egyeztetések eddig nem hoztak áttörést. Az ukrán delegáció csütörtökön amerikai küldöttekkel találkozott Genfben. Rusztem Umerov feladatul kapta egy esetleges orosz-ukrán fogolycsere megvitatását is.
Brüsszel bármilyen eszközt bevetne a magyar vétó megkerülésére
Az Európai Bizottság azt vizsgálja, miként lehetne továbblépni a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel ügyében Magyarország vétója ellenére. A magyar kormány a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a támogatás megszavazását. Ismét bebizonyosodni látszik, hogy Brüsszel számára Ukrajna fontosabbak, mint egy uniós tagállam érdekei.
Magyar-szerb összefogás indult az ukrán zsarolással szemben. Dubravka Dedovic szerb energiaminiszter és Szijjártó Péter külügyminiszter közös sajtótájékoztatóval jelentkeztek Szerbiából. Dedovic azzal nyitotta a sajtótájékoztatót, hogy az a tény, hogy egy héten belül kétszer találkoztak két különböző kontinensen, azt mutatja, milyen intenzív a két ország kapcsolata, és hogy készek a problémák megoldására. A magyar-szerb üzleti fórumon 47 hazai cég képviseltette magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre került sor a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár.
Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy új villamosenergia-vezetéket építünk a két ország között, amely 2030-ra lesz kész, s új kőolaj- és termékvezetéket is építünk a két ország között, amely 2027-28-ra lesz kész
– emelte ki a magyar külügyi tárcavezető.
Ukrajna január végén elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami közvetlenül és súlyosan érinti Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem technikai kérdésről, hanem politikai döntésről van szó, amelyre közös magyar-szlovák fellépés lesz a válasz. Ahogy arról lapunk is beszámolt, pénteken Orbán Viktor egyeztetett Robert Ficóval a Barátság kőolajvezeték ügyében, majd Zelenszkij is felhívta a szlovák miniszterelnököt.
Szombaton Izrael – amerikai segítséggel – megelőző csapást hajtott végre Irán ellen. Az izraeli média közlése szerint egyre több jel utal arra, hogy Irán legfőbb vezetője életét veszthette a légi csapásokban.
Hámenei palotája és teheráni komplexuma a szombati művelet során teljesen megsemmisült.