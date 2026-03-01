Egyszerre több válság sújtja Európát és a Közel-Keletet

Orbán Viktor miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy az Európai Néppárt a Tisza segítségével venné el a magyar vétójogot. A héten egy ukrán politikai elemző kritizálta az Európai Unió működését, külön kitérve arra, hogy Magyarország akadályozza a közös döntések megszületését. Úgy véli, a helyzet rendezéséhez meg kellene fosztani hazánkat a vétójogától. Borisz Tizenhauzen Orbán Viktor miniszterelnökről is vállalhatatlan stílusban nyilatkozott.

Brüsszel és Ukrajna is kormányváltást szeretne Magyarországon

Fotó: AFP

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Alekszandar Vucsics szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D. R.-t és a 43 éves M. R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát.

Egy ukrán politikai szakértő biztos benne, hogy amennyiben Magyar Péter alakíthat kormányt Magyarországon, akkor ukránbarát külpolitikát fog folytatni, ám erről most még nem beszélhet nyíltan. Álláspontja szerint Magyarország nemzetközi reputációjának rendezése Ukrajna bevonása nélkül nem képzelhető el. Ljudmilla Pokrovcsuk úgy véli, hogyha a választásokon a Tisza nyer, akkor Ukrajna mellé fognak állni, és rendezik Budapest viszonyát Kijevvel.

Friedrich Merz német kancellár kétnapos látogatásra utazott Pekingbe, ahol a gazdasági együttműködés elmélyítéséről tárgyal a kínai vezetéssel. Berlin emellett azt szeretné elérni, hogy Kína – az orosz befolyását latba vetve – segítsen az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásában.

A kancellár németországi indulása előtt azt nyilatkozta, hogy Németország kiegyensúlyozott, megbízható, szabályozott és tisztességes partnerséget szeretne Kínával.

Az Egyesült Államok béketörekvéseinek eredményeként idén Oroszország és Ukrajna tisztviselői már Abu-Dzabiban és Genfben is ütköztették elképzeléseiket, de az egyeztetések eddig nem hoztak áttörést. Az ukrán delegáció csütörtökön amerikai küldöttekkel találkozott Genfben. Rusztem Umerov feladatul kapta egy esetleges orosz-ukrán fogolycsere megvitatását is.