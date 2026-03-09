Az emberrablók továbbra is folyamatosan dolgoznak

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, amelyeket az egyre növekvő civil ellenállás sem tud letörni. Naponta kerülnek elő újabb és újabb felvétek az emberrablók brutális módszereiről.

Az emberrablók továbbra is az utcákat járják, azonban a civilek egyre több esetben nem hagyják magukat

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Egy friss videón, amely a reggeli órákban készült Nikolaevben az látható, amint egy fiatal férfit bántalmaznak az egyenruhás emberrablók. A felvételeket egy civil rögzítette egy közeli üzletből.

A fiatal férfi hiába próbálja meg ledobni magáról a támadókat, ez nem sikerül neki, nem sokkal később pedig a túlerő megteszi hatását, és az emberrablók betuszkolják a már jól ismert kisbuszba és elhajtanak.

A zaporizzsjai régióban már nem voltak ilyen szerencsések az egyenruhások. A helyi TCK munkatársai egy menetrend szerinti buszt állítottak félre, amelyen újabb áldozatokat kerestek. Az utazóközönség azonban közel sem volt elragadtatva tőlük. Az egyik maszkos egyenruhás jól láthatóan ütlegelt egy idős férfit, majd pedig egy női utast is lökdösni kezdett.

A felvétel egyik fele azzal zárult, hogy az egyik egyenruhás egyértelműen a kamerázó civil felé mutatott, majd pedig ordított valamit.

Nem sokkal később már egy másik szögből az látható, amint a csalódott egyenruhások visszaballagnak a kisbuszhoz és tanácskoznak. Eközben azonban az egyik katona sokat sejtetően fényképet készít a buszról és annak utasairól is.

Egy másik felvételen, ami szintén a régióban készült pedig jól láthatóan és hallhatóan fejezik ki nemtetszésüket a környék lakói, amikor egy férfit próbálnak meg elragadni.

A felvétel egy pontján egy fiatal fiú köveket is dob rájuk, azonban futni kényszerül, amikor a katonák fegyvert rántanak.

Az egész videó alatt hallható azonban, ahogy a környék házaiban lakók válogatott szidalmazásokat kiabálnak az egyenruhásoknak. Jól láthatóan tehát az emberrablók továbbra sem riadnak vissza az erőszakos módszerektől, a feszültség és ezzel együtt az ellenállás azonban érezhetően nő.