Súlyos kibertámadás történt az Európai Bizottság ellen

Az Európai Bizottság kibertámadást észlelt saját felhőinfrastruktúrájában, miután hekkerek adatlopást jelentettek – számolt be róla a TechCrunch és a BleepingComputer. A Bizottság szóvivője, Thomas Regnier megerősítette, hogy a támadás a felhőalapú rendszerek egy részét érintette, ugyanakkor hangsúlyozta: a belső rendszerek nem sérültek. Mint mondta, az incidenst gyorsan észlelték, azonnali intézkedéseket hoztak, és sikerült megfékezni a támadást. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Az Európai Bizottság épülete Brüsszelben

Fotó: AFP

A Bizottság közlése szerint a behatolás a Europa.eu platform működését biztosító felhőkörnyezetet érintette, amely a szervezet webes adatainak jelentős részét tárolja.

A BleepingComputer információi szerint a támadás legalább egy, az Európai Bizottsághoz tartozó Amazon Web Services (AWS) fiókot érintett. A lapnak nyilatkozó források szerint az elkövetők több mint 350 gigabájtnyi adatot – köztük adatbázisokat – szerezhettek meg, és bizonyítékként képernyőképeket is bemutattak a hozzáférésről.

Egyelőre nem ismert, pontosan milyen jellegű adatok kerülhettek ki, ugyanakkor a támadást vállaló fél azt állította: nem kívánják zsarolni az Európai Bizottságot, de a megszerzett információkat később nyilvánosságra hozhatják.

Az Amazon közlése szerint saját rendszereikben nem észleltek biztonsági incidenst, szolgáltatásaik zavartalanul működnek.

A mostani eset nem előzmény nélküli: a Bizottság februárban már beszámolt egy másik adatvédelmi incidensről, amely a munkatársak eszközeinek kezelésére szolgáló rendszer feltöréséhez kapcsolódott. Az utóbbi időszakban több európai intézmény is hasonló kibertámadások célpontjává vált.

Az eset különösen kényes időszakban történt, hiszen az Európai Unió nemrég szigorúbb kiberbiztonsági szabályokat javasolt a kritikus infrastruktúrák védelmének erősítésére.