Eva Vlaardingerbroek: Nem csak egy papírmasé realitás európainak lenni

A CPAC Hungary 2026 rendezvényének keretében mondott beszédet Eva Vlaardingerbroek, holland politikai kommentátor.

Magyarország Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt az egyetlen európai ország, amely valóban az útjában áll az Európai Unió erőfeszítéseinek hogy tönkretegyék ezt a csodálatos kontinensünket. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani nektek, magyaroknak, magyar embereknek, és személyesen szeretnék köszönetet mondani a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak mindezért – fogalmazott Eva Vlaardingerbroek, és hozzátette:

Ha nem rajtatok állna, és ebben komolyan hiszek, Ukrajna már az Európai Unió tagja lenne, egy föderalista Európa tagjai lennénk, és Európában már átvennék a többséget a harmadik világból érkezők. Semmi sem elképzelhetetlen, ahogy azt láthattuk, az EU-s Ukrajna-bandának. A politikai zsarolás, az olajblokád, a készpénzszállítmányok határokon átívelő módon szállítása, és most, hogy Zelenszkij fizikailag is megfenyegette a miniszterelnökötöket.

Fotó: Alapjogokért Központ Facebook oldala

Mint mondta, most felmerül a kérdés, hogy ilyenkor hogyan kell európainak lenni.

Ez nem csak egy papírmasé realitás, amelyet bárkinek kiosztogathatunk, aki mondjuk az ingyenes egészségügyet és a lakhatást kívánja elérni. Európa több ezer év eredménye, erőfeszítések és önfeláldozás eredménye egy egyedülálló módon sokszínű kontinens, amelyet a szuverén nemzetállamok alkotnak. A népeink hasonlóak, de különbözőek ugyanúgy, mint a testvérek. Cukkoljuk, gúnyoljuk egymást, esetenként vitatkozunk, de végső soron szeretjük egymást, hiszen a történelem, a kultúra, a kereszténységben, Krisztusban való hitünk és az epizód társunk összeköt bennünket

– fogalmazott.

Hozzáfűzte, Európa az otthonunk, és jogunkban áll, hogy mi legyünk az etnikai többség a saját otthonunkban. Jogunkban áll, hogy miénk legyen továbbra is az elődeink földje és a gyermekeinkre szálljon át. Szerinte nem szabad beleesni abba a gondolkodásmódba, hogy Európa elveszett.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ily módon gondolkozzunk egy másodpercig sem. A kontinens jövője azon szándékunkon és akaratunkon múlik, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a megmentéséért. Vissza kell szereznünk a szuverenitásunkat, és nemcsak, hogy le kell zárnunk a határokat, hanem vissza kell fordítanunk a tömeges migrációt

– mondta, végül hozzátette: semmi, és megismétlem, semmi sem fontosabb ennél. Ez egy olyan hegy, amelyen szívesen feláldozom magam, és nektek is ezt kell tenni.

