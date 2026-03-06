Hírlevél
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot és fel akarták robbantani a Török Áramlatot

A külgazdasági és külügyminiszter Szigetszentmiklóson tartott lakossági fórumot, ahol többek között beszélt arról is, hogy hazánk miért vásárol orosz energiahordozókat. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy az olajblokád formájában egy jól összehangolt, koordinált akciót és politikai zsarolást látunk.
Szijjártó Péter

Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szigetszentmiklóson. Szijjártó Péter egyúttal arról is beszélt, hogy miért vásárol hazánk orosz kőolajat és földgázt. 

Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy szervezett zsarolási akciót látunk az olajblokád kapcsán
Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumán elmondott beszédében leszögezte, hogy két nagyon egyszerű ok miatt vásárolja Magyarország a kőolajat és a földgázt Oroszországtól: egyrészt, mert a forrás megbízható, másrészt, mert olcsó.

„És én egyelőre nem látom az indokot arra, mi a fészkes fenéért kellene nekem, nekünk úgy döntenünk, hogy az olcsó és megbízható forrást lecseréljük egy drágább és kevésbé megbízhatóra” – mondta.

„Nem akarunk drágábban, s nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor mindjárt a rezsicsökkentésnek kampó lenne” – folytatta.

Majd üdvözölte, hogy e heti moszkvai látogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította afelől, hogy változatlan áron rendelkezésre áll a leszerződött kőolaj- és földgázmennyiség.

Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték blokádja kapcsán „jól összehangolt, koordinált akciót és politikai zsarolást” emlegetett a Kijev-Brüsszel-Berlin tengely részéről, aminek a fő célja, hogy a magyar kormány változtasson az álláspontját Ukrajnát illetően, valamint hogy a Tisza Pártot segítsék a választás előtt.

Kifejtette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jól látja, hogy Magyarország mellett Ukrajna számára is sorskérdés az április 12-i választás eredménye, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor hazánk biztosan nem megy háborúba, a magyarok pénzét nem kapják meg, és soha nem lesznek tagjai az Európai Uniónak.

„Ukrán szempontból a teljesen logikus lépés az, hogy a Tisza Pártot kell segíteni, hogy Magyarországon kormányra kerüljön. És ugye ez a célkitűzés teljes mértékben egybeesik Brüsszel és Berlin célkitűzésével is” – vélekedett.

Berlinből, Brüsszelből teljes mértékben egybevág az akarat a kijevi akarattal, és ezért létrejött egy ilyen tengely, ami megpróbál minket kinyírni, s ugye ezen a tengelyen született meg az a remek döntés, hogy akkor próbálják ezt meg azzal, hogy a Zelenszkij lezárja a kőolajszállítást. Merthogy ebből mi következik? Lesz egy jó kis ellátási válság, sorok a benzinkutaknál, és mellette mondjuk ezer forintos benzinár, ami azért még a politológusok szerint is nagyon ritkán jó a kormánynak 

– hangsúlyozta.

A miniszter végezetül arra figyelmeztetett, hogy akik most olajblokád alatt tartják Magyarországot, azok ugyanazok, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket is.

„És az orosz elnök nekem szerdán azt mondta, hogy a helyzet az, hogy azt detektálták, hogy az ukránok elkezdték előkészíteni a Török Áramlat felrobbantását is. De elmondta, hogy úrrá lettek a helyzeten, (…) és ezt a veszélyt ők kezelik” – tájékoztatott.

Csak azért mondom, hogy mikor a miniszterelnök felvonultatja a védekezésnek a következő szintjét az energiainfrastruktúra védelmére, az nem viccből van, hanem azért, mert olyanokkal állunk szemben, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot és elő akarták készíteni a Török Áramlat kapcsán ugyanazt

 – mutatott rá.

 

