Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Fekete-Győr András

Fekete-Győr a NATO-hoz fordult Magyar Péter érdekében

6 órája
Olvasási idő: 6 perc
A Momentum szebb napokat látott pártjának bukott elnöke levélben fordult a NATO-főtitkárhoz. Fekete-Győr András régóta az első magyar politikus, akik külföldi erőkhöz fordul.
Fekete-Győr AndrásDeák DánielNATO

A Momentum ugyan nem indul a magyar parlamenti választásokon, azonban kapálózásra még futja a volt elnöktől. Lélegeztetőgépre kötött pártja aggódik a választás tisztasága miatt, ezért Fekete-Győr András levélben fordult a NATO-főtitkárához. Ezzel 1956 óta ő az első olyan magyar politikus, aki külföldi katonákat hívna az országba. 

Fekete-Győr András nem indul ugyan a választáson, de azért beavatkozásra szólította fel a NATO-főtitkárt 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Fekete-Győr András egyértelműen szintet lépett, hiszen közösségi oldalán is megosztotta azt a levelet, amelyben arra szólította fel Mark Rutte NATO-főtitkárt, hogy avatkozzon be a magyar választásokba. Habár a Momentum már korábban bejelentette, hogy nem indul a választáson, Fekete-Győr András szerint politikai közösségük a szívén viseli a választások tisztaságát. 

Abban a pillanatban, amint egy meghatározó nemzetközi szereplő – például a NATO főtitkára – nyíltan ráirányítja a figyelmet erre a műveletre, a külföldi beavatkozás mozgástere drasztikusan beszűkül – írta a bukott képviselő közösségi oldalán. 

Többek között arról írt, hogy a NATO-nak, véleménye szerint a magyar emberekkel is van egy szerződése, ez pedig felülírja a mindenkori magyar kormányt. 

„Meggyőződésem, hogy a NATO-nak nemcsak a mindenkori magyar kormánnyal, hanem a magyar társadalommal is van egy íratlan »szerződése«. Egy nyilvános kiállás világos üzenet lenne a változást akaró, Nyugat-barát magyarok millióinak: nincsenek magukra hagyva egy ellenséges orosz titkosszolgálati gépezettel és egy azzal kollaboráló hazai kormánnyal szemben” – írta a Momentum korábbi elnöke. 

Fekete-Győr András szerint tehát hiába vannak demokratikus választások Magyarországon, a szabadon megválasztott magyar kormánnyal szemben a magyar társadalommal kötött íratlan szerződés értelmében fel kellene lépni Mark Rutte főtitkárnak. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán reagált a Momentum korábbi elnökének kijelentéseire. Deák bejegyzésében azt írta, hogy nevetséges nézni azt a vergődést, amit a tiszás influenszerek művelnek, miután látják, hogy a magyarok mennyire elutasítják, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev oldalára áll, és ígéretet tett az olcsó orosz energiáról való leválásra.

Ezért most elterelő akciót indítottak: Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett »újágíróját« vetették be. Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket. Erre hivatkozással a most az éppen tiszás Fekete-Győr András a NATO-főtitkárát szólította fel, hogy avatkozzon be Magyarországon a demokrácia érdekében”

– írta Deák Dániel. 

Az elemző szerint egyértelmű, hogy mindent bevetnek tehát, „abszurd meséket dobnak be, hogy eltereljék a figyelmet a valódi választási beavatkozásról: Zelenszkij olajblokádjáról, amiről még az ukrán elnök saját maga is nyíltan bevallotta, hogy kampánycélokból teszi, mert ukránpárti kormányt akar Magyarország élén Magyar Péter vezetésével”.

 

 

