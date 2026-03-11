Újabb videó látott napvilágot, ami ismét azt bizonyítja, hogy mennyire elegük van az embereknek Zelenszkij toborzóinak zaklatásából. Kárpátalján az Ungvári járásban romák botokkal támadtak a TCK kirendelt toborzóira – számolt be cikkében a Strana.

Fellázadt kárpátaljai csoport esett neki az ukrán toborzóknak

Fotó: AFP

Az esetről Vitalij Glagola helyi újságíró számolt be. Elmondása szerint az Ungvári járás egyik falujában egy férfi mozgósításának kísérlete során konfliktus alakult ki a romák és a TCK képviselői között.

A videón látható, fellázadt tömeg botokkal kezdte támadni a katonákat, és betörte egy Volkswagen kisbusz ablakait.

Az összecsapás során megpróbálták kirángatni az egyik TCK-képviselőt is. Az ukrán rendőrségnek végül sikerült megnyugtatnia a tiltakozókat a helyszínen. Korábban Volinyban a helyi lakosok utolértek egy TCK-minibuszt, leszorították, és kiszabadították a benne lévő férfit. Lvivben egy nő tüzet nyitott egy autóra, amely rendőröket és a területi toborzóközpont munkatársait szállította.

Egyre nagyobb a feszültség a lakosság és a toborzók között

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az ukrajnai kényszersorozás egyre durvább formákat ölt, a legújabb felvételek pedig komoly felháborodást váltottak ki a közösségi médiában. Hmelnickij régióban a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai közösen próbáltak letartóztatni egy fiút, ám az akció során hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy megakadályozza az elhurcolását. A beszámolók szerint a fiút minden előzetes tájékoztatás vagy hivatalos eljárás nélkül akarták a frontra küldeni, ami jól mutatja: a kényszersorozás Ukrajnában mindennapossá vált, és módszerei egyre brutálisabbak.