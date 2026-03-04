Hírlevél
Ukrajna

Újabb ukrán fenyegetés Magyarországnak

Újabb példátlanul éles hangvételű kijelentéseket tett egy ukrán politológus az orosz energiahordozók jövőjéről, valamint Magyarország és Szlovákia felelősségéről. Borisz Tizenhauzen szerint Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Ukrajna

Nem lesz orosz olaj. Nem lesz, felejtsék el! Keressetek más utakat! Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon

 

Ukrajna
Borisz Tizenhauzen

– fogalmazott Borisz Tizenhauzen, aki szerint a háború után Kijev számon fogja kérni azokat az országokat és vezetőket, akik szerinte Moszkvával tartottak fenn szoros energetikai kapcsolatot.

Még egyszer mondom, hogy Ukrajna mindent jól feljegyez, leírja a fekete füzetébe és a háború után mindenkinek visszaadja!

– mondta fenyegetően az ukrán politológus.

Ukrajna fenyeget

Ukrajnában egyre többen úgy vélik: minden, Moszkvával fenntartott gazdasági kapcsolat gyengíti a nyugati egységet és közvetve Oroszországot segíti.

Pár napja egy másik ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának. 

A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek „valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban”.

 



 


 


 


 


 

 

Orosz-ukrán háború
