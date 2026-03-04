Újabb ukrán fenyegetés Magyarországnak

Nem lesz orosz olaj. Nem lesz, felejtsék el! Keressetek más utakat! Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon

Borisz Tizenhauzen (Forrás: Facebook/Borisz Tizenhauzen)

– fogalmazott Borisz Tizenhauzen, aki szerint a háború után Kijev számon fogja kérni azokat az országokat és vezetőket, akik szerinte Moszkvával tartottak fenn szoros energetikai kapcsolatot.

Még egyszer mondom, hogy Ukrajna mindent jól feljegyez, leírja a fekete füzetébe és a háború után mindenkinek visszaadja!

– mondta fenyegetően az ukrán politológus.

Ukrajna fenyeget

Ukrajnában egyre többen úgy vélik: minden, Moszkvával fenntartott gazdasági kapcsolat gyengíti a nyugati egységet és közvetve Oroszországot segíti.

Pár napja egy másik ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának.

A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek „valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban”.





















