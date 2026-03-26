Kijev visszatartja az olajszállítást, közben fenyegetések érik Magyarországot

A Barátság vezetéken leállt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Bár a helyreállítási munkálatok befejeződtek, a tranzit továbbra sem indult újra. A magyar kormány szerint Ukrajna a vezeték újbóli üzembe helyezésének késleltetésével politikai nyomást próbál gyakorolni hazánkra, miközben ukrán részről több alkalommal is komoly fenyegetések hangzottak el Magyarországgal szemben.

A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát januárban megrongálta egy orosz támadás.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy lezárta a Barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni – jelentette ki a miniszterelnök. Megjegyezte, azt tanulta, „ha egyszer megzsarolnak, mindig megzsarolnak, és ha az elején nem állsz bele, másodszor, harmadszor már késő lesz”.

Brutális fenyegetések Magyarország és Orbán Viktor ellen

Ukrajna annak ellenére nem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, hogy ennek egyébként nincs fizikai vagy műszaki akadálya. Magyarország válaszlépésként leállította a dízel-szállítmányokat Ukrajnába, illetve Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy hazánk mindaddig blokkolja a 20. szankciós csomagot, és a 90 milliárdos uniós hitelcsomagot, amíg Ukrajna újra nem indítja a hazánk számára létfontosságú vezetéken a szállítást – írja az Ellenpont.

A Reuters hírügynökség tudósítása szerint korábban Zelenszkij szarkasztikusan jegyezte meg, hogy reméli: „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem fogja tovább akadályozni a támogatást. Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.