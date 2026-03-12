Fico: megegyezés körvonalazódik a Barátság kőolajvezeték újraindításáról

Fico arról számolt be, hogy a tárgyaláson műholdfelvételeket is bemutatott, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy a vezeték ukrajnai szakasza nem szenvedett komoly károkat. A szlovák miniszterelnök szerint a tranzit leállítása politikai döntés lehetett, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hozott meg, írja a delo.ua.

Robert Fico és Ursula von der Leyen (Fotó: Facebook/Robert Fico)

A szlovák kormányfő hangsúlyozta: az Európai Bizottság vezetője is egyetértett abban, hogy a Barátság vezeték működésének helyreállítása fontos lépés lenne. Ennek érdekében Brüsszel kész segítséget nyújtani a szükséges javításokhoz és az infrastruktúra fenntartásához.

Fico hozzátette, Pozsony is kész részt venni a munkálatokban, amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban javításra van szükség.

Korábban az Európai Bizottság is jelezte, hogy vizsgálja annak lehetőségét, miként tudná pénzügyileg támogatni Ukrajnát a vezeték esetleges helyreállításában.

Zelenszkij nem támogatja a vezeték helyreállítását

Zelenszkij egy kormányülés utáni tájékoztatón ugyanakkor arról beszélt, hogy szerinte nem indokolt a Barátság vezeték újbóli működtetése. Véleménye szerint nem célszerű orosz kőolajat szállítani, miközben Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen.

A sajtóértesülések azonban arról szólnak, hogy Kijevben mérlegelik a tranzit újraindításának lehetőségét, mivel ennek hiányában veszélybe kerülhet az Európai Uniótól várt, mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatás.

Magyarország és Szlovákia is nyomást gyakorolt

A vezeték leállása komoly feszültséget okozott a térségben. Magyarország és Szlovákia korábban jelezte: amennyiben nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, akkor korlátozhatják az Ukrajnába irányuló egyes energiaszállításokat.

A vita azután éleződött ki, hogy Ukrajna közölte: a tranzit megszakadását egy orosz csapás okozta, amely a Naftogaz energetikai vállalat Lviv megyei, Brodi térségében található létesítményét érte.

Robert Fico korábban azt is kilátásba helyezte, hogy Szlovákia felfüggesztheti az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-ellátást, ha Kijev nem állítja helyre az olajtranzitot. A szlovák álláspontot Orbán Viktor magyar miniszterelnök is támogatta, jelezve, hogy Magyarország is hasonló lépések lehetőségét vizsgálja.