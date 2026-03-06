Fico nekiment Zelenszkijnek: felháborító zsarolásnak nevezte az Orbán Viktort érő fenyegetést

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arra szólította fel az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el a kijelentésektől. A politikus egyúttal szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Robert Fico szlovák miniszterelnök is reagált Zelenszkij fenyegetésére (Fotó: AFP)

Robert Fico bejegyzésében arra is kitért, hogy ha az ukrán elnök továbbra is hasonló hangnemben nyilatkozik, az akár oda is vezethet, hogy más uniós tagállamok is akadályozhatják az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását.

A szlovák kormányfő egyúttal az Európai Unió vezetőihez is fordult. Névről is megemlítette az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, az Európai Tanács vezetőjét, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kaja Kallast.

Fico bejegyzésében azt írta:

véleménye szerint az ukrán elnök kijelentései „felháborító zsaroló megnyilvánulásoknak” tekinthetők, ezért az uniós vezetőknek egyértelműen el kell határolódniuk ezektől.

REACTION OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC, ROBERT FICO, TO THE BLACKMAILING BEHAVIOR OF UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKYY



I express full solidarity with the Prime Minister of Hungary, @PM_ViktorOrban. If the Ukrainian president continues like this, it may happen that… pic.twitter.com/NLKfyZPZ1j — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) March 5, 2026

Amint arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök elmondta: