Finnország lakossága készen áll egy háborúra

Ha Finnországnak valaha orosz agresszióval kellene szembenéznie, Janne Ahtoniemi pontosan tudná, mi a feladata. Azonnal cselekedne – de nem a harctéren. Az S Group kockázatkezelési vezetőjeként az ő szerepe abból állna, hogy biztosítsa az ország lakosságának folyamatos élelmiszerellátását egy esetleges válsághelyzet idején – írja cikkében a BBC.

Finnország lakossága készen áll egy esetleges háborúra

A finn modell sajátossága, hogy a nemzeti védelem nem kizárólag a hadseregre épül.

Egy esetleges támadás – legyen szó katonai invázióról vagy nagyszabású kibertámadásról – esetén a kritikus infrastruktúrát működtető vállalatok is azonnal aktiválják részletesen kidolgozott vészforgatókönyveiket. Az S Group feladata ilyenkor az lenne, hogy a mintegy 5,6 milliós ország ellátása zavartalan maradjon. Nem egyedi esetről van szó: a védelmi ipar, a közlekedési szektor és a kiberbiztonsági cégek egyaránt hasonló tervekkel rendelkeznek. Ezek nemcsak fegyveres konfliktus esetére készülnek, hanem természeti katasztrófák, ellátási zavarok vagy pénzügyi rendszert érő támadások esetére is.

Finnország erős ellátásbiztonsága évtizedek következetes felkészülésén és képzésén alapul

– fogalmazott Ahtoniemi. Mint mondta, a vállalatok tisztában vannak saját szerepükkel ebben a rendszerben, ezért hajlandók erőforrásokat fordítani a felkészülésre.

A finn megközelítés nem új keletű. Finnország, Svédország, Norvégia és Dánia évtizedek óta a „totális védelem” stratégiáját követi, amely a katonai és civil szféra szoros együttműködésére épül.

Az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása után azonban Finnország tovább erősítette ezt a modellt, és az üzleti szereplők bevonását is kiszélesítette. Az új irányt ma már „átfogó biztonságként” határozzák meg. A finn kormány ezt egy, „A társadalom biztonsági stratégiája” című dokumentumban rögzítette, amely az ország biztonságpolitikájának alapdokumentuma.

A rendszer lényege, hogy a kritikus vállalatok szoros együttműködésben dolgoznak a helyi hatóságokkal és a központi kormányzattal.

Ennek részeként úgynevezett felkészülési bizottságokban vesznek részt, valamint rendszeresen országos gyakorlatokon tesztelik a válságkezelési forgatókönyveket. A felkészülés nem csupán hagyományos háborús helyzetre irányul. Kiemelt figyelmet fordítanak az országos kibertámadásokra, az élelmiszer- és vízellátás zavaraira, valamint a pénzügyi rendszer elleni támadásokra is. Ahtoniemi szerint a gyakorlatokon való részvétel jelentős erőforrásokat igényel a vállalatoktól, ugyanakkor elengedhetetlen a hatékony működéshez. Az S Group emellett együttműködik az Országos Vészhelyzeti Ellátási Szervezettel is.

A rendszer egyik alappillére a stratégiai tartalékok fenntartása. A jogszabályok kötelezik az élelmiszeripari vállalatokat, hogy alapvető termékekből – például lisztből, cukorból és étolajból – jelentős készleteket halmozzanak fel.

Ezeket speciális raktárakban vagy föld alatti, tartalék áramforrásokkal ellátott létesítményekben tárolják. A kiskereskedelmi szektor más szereplői is aktívan részt vesznek a rendszerben. A Kesko vezetője, Jyrki Tomminen hangsúlyozta: céljuk, hogy a finn társadalom minden körülmények között működőképes maradjon. Mint fogalmazott, a vállalatok közös vészforgatókönyveket dolgoznak ki, és rendszeres gyakorlatokon készülnek fel a különböző zavarhelyzetekre.

A finn modell egyik kulcseleme, hogy nemcsak az intézmények, hanem az állampolgárok is aktív szereplői a védekezésnek.

Tom Woolmore biztonságpolitikai szakértő szerint Finnországban minden felnőttől elvárják, hogy hozzájáruljon a nemzeti védelemhez. „Ez nem elméleti kérdés, hanem a gyakorlatban is megvalósul” – hangsúlyozta. Ezt példázza Frank Martela esete is, aki filozófiaprofesszorként dolgozik Helsinkiben, ugyanakkor haditengerészeti tartalékosként bármikor behívható. Úgy véli, egy válsághelyzetben nem feltétlenül katonai feladatot kapna, hanem olyan szerepet, amely megfelel az azóta megszerzett tapasztalatainak. „Ha történik valami, megmondják, mit kell tennem” – fogalmazott.